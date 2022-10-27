【英文試考生福音 】11月雅思 IELTS 將作重大變更 成績或能大大提高

在澳洲移民或留學都需要提供英語能力證明， 大部分澳洲大學或移民會採用以下五種方式的英文檢定方式：Cambridge English、IELTS、PTE、TOEFL iBT、及OET。





其中由於雅思（IELTS）的應受性較高，全澳或大部份英語國家亦接受，因此深受港人歡迎。





雅思考試評分標準採各單元獨立計分，程度為1至9分之等級，外加一個總平均分數，考完2周內即可獲得成績。





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由於澳洲不同院校或是簽證對考生的英語程度有不同要求，因此因為不同分卷未能達標，以致不少考生需要重考。





但雅思將進行一革重大變革，在澳洲首府城市的雅思考試中心將推出 One Skill Retake，即意味如果考生沒有達到需要的分數，他們將能夠重考四項技能（聽力、閱讀、寫作和口語）中的其中一個部分，集中訓練以取得另一次機會。





IDP Education 雅思董事總經理弗里蘭（Warwick Freeland 表示，在聽取了考生的反饋後，他們引入了一項技能重考。





他表示：有了正確的準備和支持，考生能在第一時間就取得最好的成績。





他表示如果他們在考試當天沒有得到他們想要的分數，他們希望有機會重考其中一部分。





他指重考其中一份分卷，可以讓考生讓他們的學習、移民或工作申請計劃重回正軌。





接受 One Skill Retake 的組織將能夠為其考生提供滿足入學要求的靈活性，而不會影響申請人的質素。





他們為這一舉措感到自豪，認為這有助強化幫助考生充分發揮潛力的承諾。





一項新措施將於 11 月在澳洲首次推出。11月初將公布更多信息。





