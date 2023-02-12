艾巴尼斯：我將成為第一位參與雪梨 Mardi Gras 巡遊的在任澳洲總理

今年雪梨的 Mardi Gras 於 2 月 25 日 (星期六) 舉行。





艾巴尼斯將與外交部長黃英賢一同參加，而黃英賢是第一位在澳洲國會公開自己同性戀者身份的女政客。





艾巴尼斯昨日在雪梨內西區 Newtown 為 Pride Square (廣場) 舉行了揭幕禮。





他向在場群眾表示，他不僅會觀賞今年的 Mardi Gras 巡遊，更會身體力行，加入遊行隊伍，成為澳洲首位參加巡遊的在任總理。



前總理譚保於 2016 年也有出席雪梨 Mardi Gras 大巡遊，不過他並沒有參與其中。 Source: AAP / DAN HIMBRECHTS/AAPIMAGE 其實前總理譚保於 2016 年也曾出席了 Mardi Gras，但他止於觀看，未有參予巡遊。至於前工黨領袖索頓當年參加了巡遊，成是首位聯邦袖這樣做，可是他不是總理。





艾巴尼斯表示，政府會致力把建基於一個人的性向或身份而產生的不平等去除。





另外，墨爾本今日舉行 Pride Street Party，以表彰 LGBTIQ+ 性小眾社區。





這個活動稱為 Victoria’s Pride (前稱 Melbourne Pride)，今日於 Yarra 市政府管轄的幾條街舉行，它們是 Gertrude Street、Smith Street 和 Peel Street Park。





屆時會有現場表演、音樂、馬戲雜耍、演講和社區攤位等活動。

