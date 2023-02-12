艾巴尼斯：我將成為第一位參與雪梨 Mardi Gras 巡遊的在任澳洲總理

工黨領袖艾巴尼斯將會成為第一位參加雪梨 Mardi Gras同性戀狂歡節遊行 (WorldPride parade) 的在任澳洲總理。

Participants take part in the 44th annual Gay and Lesbian Mardi Gras parade at the Sydney Cricket Ground (SCG) in 2022

由於新冠疫情關係，去年的 Mardi Gras 巡遊在雪梨板球場上演。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI

今年雪梨的 Mardi Gras 於 2 月 25 日 (星期六) 舉行。

艾巴尼斯將與外交部長黃英賢一同參加，而黃英賢是第一位在澳洲國會公開自己同性戀者身份的女政客。

艾巴尼斯昨日在雪梨內西區 Newtown 為 Pride Square (廣場) 舉行了揭幕禮。

他向在場群眾表示，他不僅會觀賞今年的 Mardi Gras 巡遊，更會身體力行，加入遊行隊伍，成為澳洲首位參加巡遊的在任總理。
SYDNEY MARDI GRAS 2016
前總理譚保於 2016 年也有出席雪梨 Mardi Gras 大巡遊，不過他並沒有參與其中。 Source: AAP / DAN HIMBRECHTS/AAPIMAGE
其實前總理譚保於 2016 年也曾出席了 Mardi Gras，但他止於觀看，未有參予巡遊。至於前工黨領袖索頓當年參加了巡遊，成是首位聯邦袖這樣做，可是他不是總理。

艾巴尼斯表示，政府會致力把建基於一個人的性向或身份而產生的不平等去除。

另外，墨爾本今日舉行 Pride Street Party，以表彰 LGBTIQ+ 性小眾社區。

這個活動稱為 Victoria’s Pride (前稱 Melbourne Pride)，今日於 Yarra 市政府管轄的幾條街舉行，它們是 Gertrude Street、Smith Street 和 Peel Street Park。

屆時會有現場表演、音樂、馬戲雜耍、演講和社區攤位等活動。
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Published 12 February 2023 at 11:59am
By Aaron Wan
Source: SBS