調查：澳洲七成出租屋冬季室溫低於世衛最低健康標準

一直租屋住的亞裔租客Sam非常明白，冬天和夏天來臨的時候，寒冷和炎熱會是艱難的鬥爭。
她住過的大部份房屋在這些天氣都比較舒適，但現在所住的位於雪梨市區的舊式磚屋，「這個冬天非常冷」，因為屋頂沒有隔熱材料。她也是早前天花板脫落後才發現這事實。
此外，房屋內只有一台逆循環空調機，要啟動相當一段時間後才能全屋充滿暖氣。
Advertisement
她採取了一些節能措施來保暖，包括自費購買了隔熱窗簾，在室內多穿衣服。但她表示，這些措施在今年都不頂用。「夏天我們會關掉一些不用的電器，但在冬天我們要長時間啟動，這不太可能做到。」
Sam只是眾多在嚴冬中瑟瑟發抖的租客之一。由租戶權益倡議團體Better Renting發表的一份發現，澳洲七成出租屋今個冬天的平均溫度低於安全標準。
Sam所住房屋的天花板早前坍塌，她才發現屋頂沒有隔熱材料。 Source: Supplied
根據世界衛生組織（WTO）標準，攝氏18度是冬天室內的健康氣溫最低溫度。Better Renting在今年六七月追蹤全澳各州地共74間房屋的氣溫，發現：
- 新州房屋85.1%的時間低於18度
- 維州房屋80.2%的時間低於18度
- 南澳房屋79.2%的時間低於18度
- 西澳房屋56.5%的時間低於18度
- 塔州房屋91%的時間低於18度
- 昆州房屋28.6%的時間低於18度
- 首都領地房屋88.3%的時間低於18度
- 北領地的達爾文沒有房屋低於18度
- 北領地Alice Springs房屋89.5%的時間低於18度
調查還比較了三組新州房屋，發現節能住宅很少會室內低於18度，時間不足5%。
此外，調查也監控了室內濕度。報告指，40至60%是最健康的濕度標準，高於70%容易導致結霜和發霉，特別是在缺乏通風的房屋。
進行調查的16間新州房屋中，平均濕度為70%。維州、南澳、西澳、塔州和昆州的在65至70%之間。首都領地則稍低於60%，北領地達爾文為53%，愛麗絲泉（Alice Springs）為42%。
報告呼籲政府為所有出租屋引入最低節能標準。Better Renting主管迪格南（Joel Dignam）表示，由於擔心電費，有租客變得更體弱多病，房屋也更潮濕和多霉菌。
報告指，人們想避免房屋寒冷和電費高昂，結果往往兩者同時發生。「很多房屋非常不合格，即使人們選擇開啟暖氣，但既低效又耗電。」
租戶權益倡議機構Better Renting呼籲當局為出租屋設立最低節能標準。 Source: AAP
而且，租戶也無權對隔熱材料、擋雨板和電力系統等進行改裝。
一名參與調查的租戶表示，其房間一度跌到12度，一朝起身非常冷。另一位租戶表示，因墻壁和物品出現霉菌，他不得不扔掉一些東西。
阿德雷德大學的房屋研究中心教授Emma Baker表示，澳洲人關注炎熱多於寒冷。「仿佛所有問題都來自熱浪，我們總是解決炎熱問題......你會見到戶外走廊，見到用來排出熱氣的小氣窗。」
「很多（設備）是基於電費低廉的假設來建造的。」
她認為，雖然上述調查報告的樣本較小，但反映的問題可見一斑。
她在2020年領導一份研究，收集了15,000間出租屋的資訊，當中四份之一租客表示冬天很冷。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。