調查：澳洲七成出租屋冬季室溫低於世衛最低健康標準

一直租屋住的亞裔租客Sam非常明白，冬天和夏天來臨的時候，寒冷和炎熱會是艱難的鬥爭。





她住過的大部份房屋在這些天氣都比較舒適，但現在所住的位於雪梨市區的舊式磚屋，「這個冬天非常冷」，因為屋頂沒有隔熱材料。她也是早前天花板脫落後才發現這事實。





此外，房屋內只有一台逆循環空調機，要啟動相當一段時間後才能全屋充滿暖氣。





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她採取了一些節能措施來保暖，包括自費購買了隔熱窗簾，在室內多穿衣服。但她表示，這些措施在今年都不頂用。「夏天我們會關掉一些不用的電器，但在冬天我們要長時間啟動，這不太可能做到。」



Sam所住房屋的天花板早前坍塌，她才發現屋頂沒有隔熱材料。 Source: Supplied Sam只是眾多在嚴冬中瑟瑟發抖的租客之一。由租戶權益倡議團體Better Renting發表的一份 調查報告 發現，澳洲七成出租屋今個冬天的平均溫度低於安全標準。





根據世界衛生組織（WTO）標準，攝氏18度是冬天室內的健康氣溫最低溫度。Better Renting在今年六七月追蹤全澳各州地共74間房屋的氣溫，發現：



新州房屋85.1%的時間低於18度

維州房屋80.2%的時間低於18度

南澳房屋79.2%的時間低於18度

西澳房屋56.5%的時間低於18度

塔州房屋91%的時間低於18度

昆州房屋28.6%的時間低於18度

首都領地房屋88.3%的時間低於18度

北領地的達爾文沒有房屋低於18度

北領地Alice Springs房屋89.5%的時間低於18度

調查還比較了三組新州房屋，發現節能住宅很少會室內低於18度，時間不足5%。





此外，調查也監控了室內濕度。報告指，40至60%是最健康的濕度標準，高於70%容易導致結霜和發霉，特別是在缺乏通風的房屋。





進行調查的16間新州房屋中，平均濕度為70%。維州、南澳、西澳、塔州和昆州的在65至70%之間。首都領地則稍低於60%，北領地達爾文為53%，愛麗絲泉（Alice Springs）為42%。





報告呼籲政府為所有出租屋引入最低節能標準。Better Renting主管迪格南（Joel Dignam）表示，由於擔心電費，有租客變得更體弱多病，房屋也更潮濕和多霉菌。



租戶權益倡議機構Better Renting呼籲當局為出租屋設立最低節能標準。 Source: AAP 報告指，人們想避免房屋寒冷和電費高昂，結果往往兩者同時發生。「很多房屋非常不合格，即使人們選擇開啟暖氣，但既低效又耗電。」





而且，租戶也無權對隔熱材料、擋雨板和電力系統等進行改裝。





一名參與調查的租戶表示，其房間一度跌到12度，一朝起身非常冷。另一位租戶表示，因墻壁和物品出現霉菌，他不得不扔掉一些東西。





阿德雷德大學的房屋研究中心教授Emma Baker表示，澳洲人關注炎熱多於寒冷。「仿佛所有問題都來自熱浪，我們總是解決炎熱問題......你會見到戶外走廊，見到用來排出熱氣的小氣窗。」





「很多（設備）是基於電費低廉的假設來建造的。」





她認為，雖然上述調查報告的樣本較小，但反映的問題可見一斑。





她在2020年領導一份研究，收集了15,000間出租屋的資訊，當中四份之一租客表示冬天很冷。



