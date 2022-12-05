【外國旅客無例外】澳洲熱門旅遊地點 婚外性行為可被監禁

印尼是全球最多穆斯林人口國家之一，在全國各地有數百條對婦女、宗教少數群體和LGBT族群不友好的法規。





這一項有關禁止婚外性行為的草案原計劃在2019年通過，但由於引發印尼全國各地抗議。有數萬人參與示威活動。超過 50 萬人簽署了一份請願書，因此印尼總統佐科威（Joko Widodo）19年9月20日要求國會延緩法案修訂。





司法部副部長希亞里傑（Edward Omar Sharif Hiarie）向路透社表示採訪時表示，新刑法預計將於 12 月 15 日通過。





他表示：「為擁有符合印尼價值觀的刑法感到自豪。





在新刑法下，禁止民眾有婚前性行為，而婚外性行為最高可被判監禁一年。此外，婚前同居亦同樣將受禁止，違者可能需面對6個月監禁。若該刑法獲議會通過，將適用於印尼公民和外國人。





印尼渡假小島峇里雖然在八月時，被日本超越成為澳洲人最想前往的國家。但仍受不少澳洲人歡迎。





早在2019 年時，因此法案出台，導致數千名澳洲遊客因為擔心被抓，因此取消前往峇里島的旅遊計劃。





在該刑法下，若未婚人士發生性行為，其父母將獲允許作出舉報；若已婚人發生婚外性行為，即與非法定伴侶性交，則只有其丈夫或妻子有權提出投訴，而當局亦只會在接獲投訴後才會執行刑法。





但在2020年，印尼蘇拉威西省（Sulawesi）錫江（Makassar），曾發生情人節下午突襲酒店和賓館，逮捕20多名未婚違規者，其中還包含一名德國人。





當地公共秩序辦公室主任胡德（Iman Hud）向法新社表示，他們在旅館內逮捕了一名德國人和他的伴侶，因為他們不是夫妻，所以被拘押。





這對戀人需接受「婚前性行為的罪惡」的課程，才能獲釋。胡德表示，有5名性工作者在行動中被捕，他們將被送往勒戒所。





另外，九月時，新的數碼遊牧簽證在印尼通過，允許澳洲人在該地免稅工作及生活六個月。當局官員預料這個簽證將能夠在 2023 年前帶動超過 300 萬海外遊客前往該國，同時更加關注精神靜修和生態旅遊。





有印尼商業團體擔憂新刑法會損害當地作為度假及投資目的地的形象。印度尼西亞僱主協會（APINDO）副主席 Shinta Widjaja Sukamdani表示對，於商業部門而言，這項刑法的實施將帶來法律上的不確定性，並使投資者重新考慮在印尼的投資。





在澳洲除了一般婚姻外，亦有事實婚姻。雖然情侶之間有真切關係，但未必會獲印尼承認。





若澳洲公民不慎違反了印尼法律，陶建文律師向 SBS 廣東話表示，只要該人不是印尼公民，將有權根據《維也納領事關係公約》等36條尋求領事協調。澳洲領事館工作人員將有權探視1被監禁或被拘留的人，但須遵守當地法律。





陶律師提醒海外被刑事指控的澳洲人，有關領事協助相當限。他們不能凌駕於當地法律之上。





因此，已婚夫婦在出遊印尼等對性有嚴格限制的國家之前，或可帶備婚姻證明，以免不必要麻煩。



