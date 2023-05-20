國際留學生投訴被澳洲當作搖錢樹？

要點 墨爾本的國際學生 Jamie Wu 說，大學對待國際學生就像對待搖錢樹一樣。

她還說，許多國際學生從兼職工作中得到的薪酬不足。

從7月1日起，政府將限制學生簽證持有人每兩星期工作48小時。

來自新加坡的 Jamie Wu 說，她擔心自己可能無法畢業，因為她在大學的科目上遇到問題時，並沒有得到任何幫助。





她在 TikTok 發布的一段視頻引起了不少人的共鳴，因為國際學生需要提前支付高昂的大學學費。





她在視頻中邊用拳頭敲著桌子邊說：『留學生很重要！ 』





『我受夠了在這裡被當成糞便一樣的對待。』





她又說：『當我們遇到問題時，我們希望有實際的解決方案，而不是要等待數個星期。』



Jamie Wu又說，她相信澳洲對國際學生來說是『一個非常好的國家』，但她說她厭倦了他們『被當作是搖錢樹』。





她在視頻上說：『我們不只是錢，我們是真正想要學習的學生！』





她說， 她花了許多時間申請當實習生，但結果這些公司卻說會優先僱用「本地學生」。





她說：『我明白一個國家必須優先考慮自己的公民......但如果你們能在你的工作申請中（明確具體說明）只是尋找當地學生，我將會非常感激。』





Jamie Wu 還表示，許多國際學生從事兼職工作的報酬不足。





她說：『許多國際學生被騙......他們當中並沒有很多人投訴，是因為他們需要這筆錢。』





澳洲統計局的最新數據顯示，在2022年3月至2023年3月期間，約有29,600名國際學生抵澳接受高等教育。





截至 3 月 31 日為止，澳洲有超過 586,800 名持學生簽證的人士，另外，目前在海外亦有 68,100 名的人士是持有關簽證可以前來澳洲。





在新冠疫情期間，聯邦政府暫時取消了持學生簽證者的工作時間上限，讓國際學生可以每星期工作 20 小時以上。





但從今年 7 月 1 日起，政府將重新實施並限制學生簽證持有人只可以每兩個星期工作 48 小時， 比以往每兩個星期只可以工作40 小時略為調高 。





國際學生支持網絡 (SNIS) 正透過所謂的「取消上限」（Scrap the Cap）的運動，挑戰政府重新實施工作時間限制的措施。





該網絡是由多個組織和個人（包括國際學生及其支持者）於 2020 年 9 月成立。





該組織的協調員加萬佐（Ness Gavanzo）於本月初對本台菲律賓語言組別表示，實施工作時間上限將「令更多國際學生受到虐待（的情況）加劇，因為他們別無選擇，只能接受僅有的工作崗位。」





加萬佐又表示：『（由於恐怕）簽證會被取消， 讓學生們（對此）會保持緘默，因為這意味著他們在澳洲的未來會被終止。』



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