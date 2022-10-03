【合資格就可免費打針】非永居者如何在澳洲接種疫苗?

本文重點 任何五歲或以上的人士，都有資格在澳洲免費接種新冠疫苗

沒有國民保健的人可以在提供疫苗的社區藥房、聯邦和國營診所接種

在接種混合疫苗前應先諮詢醫生

住在雪梨的 Jay Mankad 的父母，在澳洲向移民和國際學生的父母重新開放邊境後不久，他們就來澳洲，而他們在本月將返回印度。





當他們準備下個月回家時，Jay Mankad認為在北半球的冬季開始前，讓他的父母接種第二劑加強劑是謹慎的做法。





他的父母在印度已接種首劑加強劑，但他們的國家沒有第二劑加強劑。





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Jay Mankad向SBS新聞表示，由於年齡的原因，父母感染新冠病毒的風險更高。





他的父母合資格在澳洲接種第二劑加強劑，但他們沒有澳洲公民和永久居民的國民保健（Medicare）。



沒有國民保健的人如何在澳洲接種新冠疫苗或加強劑？

任何5歲或以上的人都可以在澳洲免費接種新冠疫苗。





這包括沒有國民保健的人、海外遊客、國際學生、移民工人和難民。





然而，為這些人士尋找疫苗接種診所可能不太容易。





Jay Mankad指他在電話上被幾家家庭醫生和藥店拒絕。





「我們不知道該去哪裡。」



Rachana Oza 的父母在澳洲待了八個月後，最近回到了印度。 Credit: Rachana Oza Rachana Oza的父母在澳洲待了八個月後，最近回到了印度，她說「海外遊客的訊息相互矛盾」。





Rachana Oza指「有些人被他們的家庭醫生拒絕，但我的全科醫生非常樂意協助接種疫苗。」





她補充「我認為在建議和提供方式方面存在差異。」





Rachana Oza指，感謝澳洲政府為她的父母提供加強劑。





她說「當年邁的父母在很長一段時間探望他們時，移民們會一直擔心。」





澳洲衛生和長者護理部向 SBS表示，沒有國民保健的人可以透過有提供疫苗的社區藥房獲接種疫苗。





「也可以通過聯邦疫苗接種診所，和在由州或領地政府運作的疫苗診所接種疫苗。」





可以混合疫苗嗎？

因為他找不到任何關於混合疫苗的「具體指南」，Jay Mankad表示，他不得不依賴朋友和家人的建議。





來自澳洲國立大學的傳染病專家Sanjaya Senanayake副教授指，已經有許多關於結合不同的疫苗的實驗，一般的發現是做法是安全的。





Sanjaya Senanayake副教授指「使用不同的疫苗時，你可能會獲得更強的免疫反應和稍強的症狀。」





他解釋「因此，對於新冠而言，接種不同的疫苗確實沒有問題。」





但是，澳洲政府強烈鼓勵居民在接種不同疫苗之前，先諮詢醫生和醫療服務提供者的建議。



遊客應否在澳洲接種加強劑？

Sanjaya Senanayake副教授指，如果合資格的遊客應該考慮接種加強劑。





「從新冠的角度來看，無論是到訪還是居住在澳洲都沒有關係。如果你是會受到影響的人，就會被新冠病毒感染。」





他指「我們應該為他們提供機會，因為這將使我們的整個人口受惠。」





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