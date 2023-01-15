被控間諜 伊朗前副防長被處決

據伊朗媒體報導，曾任伊朗國防部副部長的阿克巴里(Alireza Akbari) 已被處決。擁有伊朗與英國雙重國籍的阿克巴里被指控為英國從事間諜活動。





根據伊朗司法部的米桑新聞社(Mizan)，阿克巴里被處以絞刑。





「阿克巴里的死刑判決已經執行。阿克巴里因腐敗和通過間諜活動，危害國家內部和外部安全被判處死刑。伊朗情報部此前曾宣布，阿克巴里是英國間諜部門最重要的特工之一，向敵人的間諜部門提供國家的重要信息。」





阿克巴里被處決後，英國外相祈湛明（James Cleverly）表示，聽到執行死刑的消息後，他非常反感，他指對阿克巴里的提控出於政治動機。



英國外交部譴責處決阿克巴里。 Source: AAP / Peter Morrison 「我們今天向伊朗政權發出一個明確的信息，即我們正在密切關注他們的所作所為，我們將對他們採取的任何行動做出強有力的回應，他們應該認識到，伊朗各地的抗議活動，是草根階層的抗議，起因是政府是政府對自己的人民採取的行動。」





祈湛明續指，英國將暫時從伊朗撤回大使，並將對總檢察長實施制裁。



