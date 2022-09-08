【沉迷煲劇 OK 嗎？】從臨床心理學及中醫探討

9月8日是R U OK 關注精神健康日。全國健康調查（National Health Survey）2020年至21年度，報告顯示20.1%澳洲人表示，在調查期間（2020年8月至2021年6月）有精神健康或行為問題。





臨床心理學家馬信誠向SBS中文表示，在心理診所，有抑鬱症患者或焦慮症患者都會提到經常看電視的問題，但很少人會直接提出，要解決自己過份沉迷看電視，即煲劇的問題。





「但憂鬱症患者、焦慮症患者會說，『我很煩惱，什麼都沒有心機做，所以經常開電視看』，（他們）正經工作也不做。」





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「也有學生，面臨考大學的高考的壓力，會不停煲劇，去迴避讀書責任，減輕因為對考試沒有把握，產生的焦慮與壓力。」



沉迷煲劇未被精神心理學臨床界定

馬信誠指出，目前binge watching沉迷追劇，目前本身不是一個被公認的健康問題，並非是正式的精神疾病診斷標籤，所以沒有臨床界定，但已經引起研究人員關注。



「但比較多的研究組認為，如果連續一口氣看兩至六集的電視劇，就可能是叫做binge watching沉迷追劇。」

澳洲心理學會暫時未有沉迷煲劇的數據，馬信誠表示，美國曾經有研究顯示，有20%受訪者表示，在一個星期內，曾經試過一口氣追劇達到20集或以上，是比較驚人的追劇時間。





馬信誠又指出，在互聯網玩遊戲成癮的問題發展，與與目前沉迷煲劇的類似。





他解釋，早於90年代互聯網剛剛在美國興起，一些知名教授已經提出可能會引發心理健康問題，直到2013年，過了20多年，才被精神學界與心理學界，確認為「網絡遊戲成癮症」internet Gaming Disorder，並進行診斷。



過度煲劇與網絡遊戲成癮相似

馬信誠指出，與遊戲成癮類似的，沉迷看電視，往往被認為可以自我穩定情緒，甚至是逃避負面情緒。





「經常沉迷追劇的人，很多時也有憂鬱症、焦慮症，與心理健康息息相關。」





要解決沉迷追劇問題，馬信誠認為，要檢視不看電視劇的時候，是否要面對一些難以處理的問題，因此去逃避。





他建議著手處理這些問題，令「看劇就純粹看劇，不成為情緒迴避逃避的手段」。





雖然目前未有數據顯示，做運動與會否沉迷追劇有直接關係，馬信誠指出，不過已經證實做運動，會直接影響是否沉迷玩電腦遊戲成癮，所以有理由相信，也會影響會否過份沉迷追劇。



做運動可緩解憂鬱壓力

「如果作息有規律，有一定的運動習慣，可能會令沉迷煲劇可以得到控制。」





馬信誠又表示，很多研究顯示，做運動可以緩解憂鬱、焦慮及壓力。



「堅持做運動的人，抗壓能力會增強，做運動時，大腦會分泌出類似抗抑鬱藥物的化學合成，例如多巴胺，令我們心情愉快。」





「（如果）沉迷追劇是因為迴避憂鬱焦慮，做運動可能是更健康的選擇。」





另外馬信誠建議，如果因為劇情吸引，可以在一些行為技巧，例如設置鈴聲，例如預訂看兩個半鐘頭，就到時會有鬧鐘鈴聲提醒，來幫助要終止看劇。





馬信誠並提出，科技發展令大家可以暢快追電視劇，無需每日只能看播出的一集，但追劇要借用中國古代智慧：「中庸之道，凡事要有節」。





他建議，追劇要注意是否干擾正常生活，工作、學習以及與親人、伴侶的關係。





「如果有莫名的衝動，難以自控想增多（繼續追劇），可以檢查原因，針對問題，病向淺中醫，這樣就可以享受看電視劇的快樂，但又不至於引發出過度沉迷的問題。」



中醫會從清心火及肝熱着手

而中醫師陳曙儀就表示，未有因為沉迷看電視的人來求診，但未能控制情緒的患者，例如脾氣暴躁、甚至多動症的患者，都是與熱氣有關。





她指出，這些患者一般較為年輕，他們多數喜歡食辣、以及薯片等的熱氣食品，會導致夜晚多夢、以及生暗瘡，中醫會從清心火及清肝熱着手。





陳曙儀醫師介紹：



清心火 的中藥有：淡竹葉，連翹，燈芯草，枝子，黃蓮等。



清肝熱 的中藥有：桑葉，菊花，夏枯草，白芍等。

陳醫師指出，看過有抑鬱症患者，患者做什麼也提不起勁，連電視也不看。





她又表示，到診所的求診者，有不少是單身獨居的長者，他們對自己的健康非常焦慮，經常要求檢查身體情況。

