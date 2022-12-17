【怪事天天有】全球最大水族箱突爆裂 死魚滿天飛

重點 在柏林世界上其中一個最大的水族箱爆裂。

AquaDom 水族箱內載有約 1500 條熱帶魚。

兩名人士在事件中受傷。

當地緊急服務部門表示，至少有兩人受輕傷。同時，水族箱內約 1500 條奇特的熱帶魚也隨水流出，四散於地。





約 100 名緊急救援人員趕到現場清理玻璃碎片及雜物。由於水族箱是在一個商場之內，其中亦有一間酒店和一間博物館，事發後， 緊急救援人員要求約 350 名住客及職員收拾好自己的物品疏散，因為擔心事件可能會造成一些結構性損壞。多間店鋪、食肆及地下停車場亦受損。





出事水族箱AquaDom高約25米，是全球按體積計最大的圓柱形水族箱，中間設有升降機，讓旅客觀賞時有人被魚包圍著的感覺。





一位住在商場酒店的住客馬斯拉夫 (Naz Masraff) 說：『感覺就像地震。』





另一名酒店住客韋瑟（Sandra Weeser）亦表示，當時情況十分混亂。





她對傳媒表示：『整個水族箱都爆裂了，簡直是徹底的破壞。很多死魚和碎片。』



位於德國首都柏林的觀光景點、亦是世界上最大的水族箱之一AquaDom清晨突然爆裂 Source: AP / Joerg Carstensen 據報， 水族箱內一共養了80種共1500條熱帶魚，柏林女市長吉費表示，所有魚都不能獲救。吉費又表示，幸好事發在清晨約6時，如果再遲一小時破裂漏水，附近一帶出入人流增加，可能便會傷及更多人。營運水族箱的公司表示，暫時未知事故原因。





警方表示，由於柏林早上的室外溫度徘徊在攝氏零下 7 度左右，因此當局亦經已派出巴士酒店客人提供暫時嘅庇護。





柏林消防隊在推特上說，由於商場內到處都是碎片，救援人員無法進入，而要由搜救犬搜查大樓的底層，並沒有發現有人傷亡。





消防隊發言人對路透社表示，暫時未知是什麼原因導致水族箱爆裂。由於有大量水從建築物中湧出，緊急服務部亦關閉了從亞歷山大廣場通往勃蘭登堡門的綜合大樓旁邊的一條主要道路。



由於有大量水從建築物中湧出，緊急服務部亦關閉了從亞歷山大廣場通往勃蘭登堡門的綜合大樓旁邊的一條主要道路。 Source: DPA / Picture Alliance 負責提供穿越 AquaDom 水族箱的玻璃電梯服務的柏林Sea Life Berlin 公司在一份聲明中表示，對事件感到震驚，並希望可以從擁有該水族箱的公司獲得更多今次事件發生原因的有關資料。





該公司表示，目前該玻璃電梯服務仍然關閉，直至另行通告為止。Radisson 酒店亦對客戶發出電郵， 指其在柏林的酒店 Radisson Collection Hotel Berlin經已關閉，直至另行通告為止。





根據 DomAquaree 大樓的網站表示，該水族箱對上一次翻新是在 2020 年時進行。













