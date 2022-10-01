【專科醫生預約等足幾年】AMA：公立醫療系統出現「隱藏等候名單」

布里斯本一名男居民格雷戈里（Mal Gregory）在髖關節手術的候補名單上等待了五周，但他表示，此前在第一次就問題諮詢家庭醫生後，他花了兩年時間才能預約到一位髖關節醫療專家。





「我不知道政府是否有這方面的統計數據，或情況否是與新冠隔離有關，但自從我向家庭醫生提出擔憂後，到我直正第一次接受手術，相隔了大約兩年零九個月。」 格雷戈里向SBS 新聞表示





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他說，漫長的等待導致其心理健康狀況惡化。





「對我而言，情況尤如身處地獄...我覺得整個生活兩年來都處於停滯狀態。我在工作中亦無法有出色的表示。」





「我意識到我不是唯一一個陷入這種困境的人，可能還有更多的人在同樣的痛苦和絕望中等待了同樣長久、或很長時間。」







澳洲醫學協會 (AMA)表示，目前有成千上萬人亦正身陷與格雷戈里一樣的困境。





AMA 主席羅布森教授指，他們暫時並沒有關於病人在門診看專科醫生需要多長時間的可靠全國數據，但他形容目前出現的「隱藏的等候名單」，可能令病人要等數年，才能在醫院門診看專科醫生。





「每年全國都會報告擇期手術的等待時間，但這些數字並不能反映有人在門診等待專科醫生的時間。」





「在許多情況下，看家庭醫生、被推薦及實際預約之間，已可以延遲數年。」





「這些隱藏的等候時間已成為醜聞，亦正影響了數以千計的病人，並持續影響目前已經幾乎陷於癱瘓的衛生系統。」 AMA 主席羅布森教授

「你可能認為這並不重要，但如果你因為失去正常視力，而一直等待看眼科專家，往往意味著你在這段時間內，不能工作或開車。」



AMA 主席羅布森教授 Source: AAP / MICK TSIKAS



等候擇期手術的病人，可以被轉介到公立醫院門診或到私人診所看專科醫生，他們通常必須在加入擇期手術候補名單之前自付費用。





當局建議，最緊急的病人應在 30 天內獲得專家診症，對於最不緊急的病人，建議在 365 天內進行。





但據AMA 昨日（周五）發布的報告中有限的可用數據顯示，許多州都沒有達到績效目標。





例如在維州需要緊急神經外科醫生預約的病人最多可等待 930 天，而對於耳鼻喉預約，等待時間可能超過 1,400 天。

在昆州，等待耳鼻喉科的預約時間可能接近 700 天，而等待緊急胃腸病學或風濕病科的預約時間則超過 150 天。





羅布森教授說，昆州約有 25 萬名病人等待在公門醫院進行門診的專科醫生預約。等待看專科醫生的病人，等候期間亦通常會出現其他健康問題，對衛生系統構成更大壓力。





「因為同一系統，亦必須同時應對許多這些病人在等候期間出現的問題。」





AMA亦指，有數千人在等待期間變得非常不適，最終不得不接受緊急護理。另一名AMA代表懷特勞醫生亦指，不能將多年前已需要解決的問題歸咎於新冠疫情。





「若說只是新冠問題或僅由大流行引起的根本不正確 -—即使在新疫爆發之前，等候的人數已非常龐大—因此，等候名單多年來一直是個問題，而 AMA 多年來一直呼籲政府記錄及公開這些隱藏的等候名單。」 AMA代表懷特勞醫生

聯邦政府 10 月份預算案的關注重點之一，是改革公立醫院的籌資模式。而總理艾巴尼斯昨日則表示，政府將繼續努力為醫療系統實現更好的結果。





「從我的角度來看，這從來都不是錢的問題，而是要確保我們獲得符合人民利益的良好健康結果。」



