【落後中國日本】年殺400人 此類車或將被禁

汽車排出廢氣向來對環境造成極大污染，而舊式柴油車更為全國的污染作出極大的貢獻。





澳洲政府為了減少對燃料的依賴及達至減少碳排放目標，近年來不少州份及首都領地都提供各位扣減、補貼，大力推廣電動車。





然而，對於造成環保有極大負面影響的老舊柴油車，澳洲政府的應對政策一直落後於他國、包括：





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智庫機構格拉頓研究所（The Grattan Institute）周日（8月28日）發布一份有關污染的報告，其中指出大貸車排出的污染每年導致400多名澳洲人死亡，同時亦導致肺癌、中風、哮喘等疾病。





雖然目前汽車只需要通過政府的所設的排放要求，但基於舊式柴油大貨車排放污染物對人體造成的負面影響，該研究所提出減少有毒排放和促進電動汽車，並建議雪梨和墨爾本在幾年內禁止使用超過 20 年的高污染柴油貨車。





它引用的數據顯示，在雪梨及墨爾本這兩大城市，這兩個城市約二成的大型車輛是由 2003 年或之前製造，是高污染貨車和公共汽車。





另外，該報告亦顯示，全澳有 14% 的貨車車隊是在 1996 年之前建造的，排放的顆粒物是新型重型車輛的 60 倍，有毒氮氧化物的 8 倍。





格拉頓研究所交通和城市項目主任特里爾（Marion Terrill）表示，澳洲需要更快地採取行動，限制貨車對民眾健康和環境造成的危害。





她表示，但排放區很重要，在海外是一項非常受歡迎的政策，不應被視為激進。」





研究所建議政府提供財政支持，以幫助舊貨車車主改用更清潔的車輛。





全球不少城市，包括：倫敦、巴塞羅那和馬德里在內的歐洲城市，合有 250 多個低排放區，區內禁止高污染貨車。而在亞洲，但排放區亦已在東京和北京引入。





同時，報告亦警告，澳洲的貨車污染標準落後於全球主要市場十年，因此需要從 2024 年開始趕上國際污染標準。





根據所謂的國際污染標準，多指「歐洲」標準，加拿大和美國於 2010 年將污染標準收緊至歐六，日本於 2011 年，英國和歐洲於 2014 年收緊。





澳洲貨車運輸協會表示，它認為聯邦政府應該從 2024 年初開始為新貨車型號強制執行歐 VI 標準。





根據 IDTechEx 有關「2023-2043 年電動和燃料電池貨車」的新報告，西方市場零排放卡車的有限銷售滲透率反映了缺乏可用的零排放貨車，而不是需求不足。。





隨著車輛的上市和生產規模的擴大，IDTechEx 預計未來十年全球市場將以 37.1% 的複合年增長率快速增長。 IDTechEx 表示，儘管人們對零排放貨車的興趣越來越大，但 2021 年零排放貨車的全球市場份額僅佔總銷量的 0.4%，約為 13,000 輛，其中絕大多數在中國。





早期的 BEV 貨車一次充電（在最佳條件下）的行駛里程限制在 400 公里（約 248 英里）以內。雖然長途並未成熟，但大部分城市和區域路線都可以使用電池電動車。隨著電池組能量密度的提高、更好的製動能量回收和運行中斷期間的充電策略優化。





然而，若要提供更遠距離的應用，它們將需要大容量的電池，但若電池一旦耗盡，將需要相當長的時間進行充電，這可能會影響某些貨運行業的靈活性及增加營運成本。

