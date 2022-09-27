艾巴尼斯出席安倍晉三國葬 讚促成建立四方安全對話

今次是日本55年來首次舉行國葬，包括澳洲總理艾巴尼斯、美國副總統賀錦麗、印度總理莫迪，及國際奧委會主席巴赫等各國政要及機構代表出席。共有4,300名嘉賓出席，包括48名現任或前任國家領袖。





昨日（9月27日）下午在東京武道館進行的國葬儀式，由安倍晉三的遺孀安倍昭惠捧著骨灰盒，坐靈車從東京的住宅出發。抵達會場時，自衛隊鳴放19響禮炮。喪禮期間亦進行默哀。



安倍昭惠捧著骨灰盒進場時，人們鞠躬致敬。 Source: Getty / Pool 日本現任首相岸田文雄致辭時讚揚安倍晋三，指其最大的成就之一是建立了澳洲亦有參與的四方安全對話（Quad）。





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他又讚揚安倍強化日美關係，顯著增強兩國的影響力，並促成建立四國合作框架。「由安倍進行的不和層次外交，亦令日本和世界各地建立了良好的關係。」





而艾巴尼斯在喪禮前和岸田文雄會面時也提到，安倍晉三在位時推動和澳洲、美國、印度一同建立四方安全對話。「顯然，沒有他的領導，四國領袖的對話不可能發生。」





他又形容安倍晉三的逝世是日本的巨大損失。「作為國際政治家，他非常受人尊敬。」



安倍晉三在今年7月8日遇刺，案件涉及其所在的執政自民黨與被指詐騙的統一教的關聯。岸田文雄此前已為此道歉並承諾和該教會斷絕聯繫。





此外，喪禮會場外亦有示威者抗議花費約合1770萬澳元的公帑來舉行國葬，特別是在日本國內及全球經濟艱難的時刻。示威者高呼「不要國葬」的口號。警方部署2萬警力戒備。





與此同時，亦有上萬名民眾在場外的公園排隊獻花，人龍一度長到要等候3小時。

