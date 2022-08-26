【日本再放寬入境限制】打齊3針免核酸檢測 下月擬開放自由行

日本入境政策為G7成員國中最嚴格，現時限定必須有帶團導遊的旅行團入境。根據日本NHK的報導，在7月份到訪日本的海外遊客少於8,000人，而在疫情前， 2019 年日本接待了 3200 萬外國遊客，情況相去甚遠。





根據NHK的報導，日本政府正在考慮容許來自海外的自由行旅客到日本旅遊，旅行並不需要跟旅行團，但是旅客必須透過旅行社安排行程，旅行社將管理旅客在日本的行程，包括住宿及離境日子，以便當局有必要時追蹤旅客，但旅客平日活動則不受限制。 如果有關政策通過，最早可能在9 月開始實施。





日本首相岸田文雄亦已在8月24日宣布，政府決定自9月7日開始，已完成接種3劑新冠疫苗的旅客，無需再提交72小時內的PCR檢測陰性證明。





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他指，要求提交PCR檢測陰性證明對人們來說很不方便，特別是從日本出國旅行的人。他又指，日本將加快措施，以防止感染傳播並促進社會經濟活動。





現時日本入境人數在每日2萬人，岸田表示，為了與七國集團其他成員國保持步調一致，讓入境更加方便、順暢，政府打算基於國內外的疫情狀況、入境人員的需求、入境口岸防疫措施等情況，分階段地逐步放寬有關限制，包括將提高每日入境人數上限。





政府會進一步完善檢疫機制，基於疫情狀況及時調整和發布有關措施。但岸田文雄沒有透露具體的最新每日旅客人數上限。





因日本境內確診數不斷升高，日本當局考慮放棄統計感染總人數，岸田文雄也提到，將會要求醫療機關報告高齡及嚴重住院確診者的姓名、出生年月日等詳細資料，而在此範圍之外，地方政府則以把握確診患者人數為原則。





目前，日本政府批准快速抗原測試只在某些藥房出售，導致許多症狀輕微的人急於前往門診，或在被門診拒絕時叫救護車。





岸田文雄指，在8月月底，政府會批准快速抗原測試在更多地方提供，症狀較輕的人可以購買， 他指，這樣風險較小的人可以在網上或在一般藥店購買檢測包，而不用到門診。





根據日本旅遊公司 D2C X Inc. 在7月進行的一項網上調查顯示，在約1,700名受訪者中，有 72% 的人表示，如果目前日本的邊境管制仍然實施，他們將會，或者可能放棄到訪日本。





日本觀光廳在本年5月宣布，來自澳洲、美國、泰國及新加坡四個國家並已經完成接種三劑新冠病毒疫苗的海外旅客，由即日起可入境日本。除了要完成接種三劑新冠疫苗外，入境旅客訪日亦必須以小型旅行團形式入境，並由一名領隊陪同。同時，入境訪客必須已經購買「民間醫療保險」。



