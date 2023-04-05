【攬攬錫鍚都得?】情侶指VR拍拖更情比金堅

Jasper Wannajaroen第一次遇到他的伴侶的方法，和很多人一樣，就是透過朋友認識。





只是他們第一次見面的場景不是酒吧或晚飯的場合，而是虛擬現實。





當他們開始在網上談論彼此的共同興趣，包括任天堂遊戲、音樂製作和 3D 動畫時，Jasper Wannajaroen覺得他們之間的關係開始加深。





他表示「我們都非常喜歡對方」，「有著真正的聯繫」。





在通過彼此的虛擬形象互動數周後，Aidan向Jasper Wannajaroen提議出來約會。



Aidan (left) and Jasper (right) fell in love while interacting with each other in virtual avatar form. Source: Supplied Aidan 回想「當他答應時，我真的很驚訝……我感覺到火花」，而當時Aidan認為，相信大家可能真的可以發展。





18 歲的Jasper Wannajaroen和 20 歲的Aidan正在戀愛。他們有時會面對面見面——但二人住處相距 80 公里，而且日常也很忙，令他們在虛擬現實中相處的時間會更多。





在虛擬世界中，他們可以約會、閒逛，甚至可以親吻和擁抱。





Jasper Wannajaroen 表示「我們的關係已是最好。」，「如果不是因為虛擬現實，我就不會遇到Aidan……這是我們關係中最強的事。」



如何在虛擬現實中約會？

蒙納殊大學(Monash University)虛擬現實研究員Kate Clark表示，自從虛擬空間存在以來，浪漫關係就一直存在——包括在網絡遊戲中。





她指，《魔獸世界》(World of Warcraft)是一個非常著名的例子，遊戲中有很多浪漫的關係，「有人還在那舉行婚禮」。





虛擬現實，有時被稱為聽起來很「潮」的「元宇宙」，提供了一種更加身臨其境的三維約會體驗。





Jasper Wannajaroen和 Aidan在一個名為 VRChat 的社交虛擬現實平台上認識，還有很多類似的平台，包括由 Meta、Sansar 和 NeosVR 運營的 Horizon Worlds。



Jasper (left) and Aidan have met in person and are officially dating. Source: Supplied 人們可以通過頭盔和身體追踪器等特殊設備，進入數以千計的虛擬世界，這些設備模仿人們的肢體語言，目的讓大腦誤認為處於現實世界中。





人們可以用虛擬形象與人交往，甚至可以參加模擬的典型約會活動——如虛擬博物館之旅、參加Phoebe Bridgers 音樂會、繪畫或往夜店。





Jasper Wannajaroen指，他與Aidan的虛擬現實約會通常會一起玩遊戲、看電影或只是閒逛。





他解釋「你可以在虛擬現實中打迷你高爾夫球、煮咖啡……可以做很多不同的事情。」





Loner是著名的虛擬夜店，也在墨爾本舉辦現實中的俱樂部活動。在疫情封城期間，Loner將其表演轉移到VRChat上，並獲得狂熱的追隨者。



VR nightclubs are popular spots for socialising, like Loner, which also operates real-life events in Melbourne. Source: YouTube / The Virtual Reality Show Kate Clark指，虛擬現實的感情關係才剛剛開始，因為這項技術仍然很昂貴，而且在澳洲還沒有普及。要獲得完全身臨其境的體驗，人們需要擁有一個虛擬現實頭盔，大多數售價超過 600 元。





她指「我想，一旦這項技術普及之後……虛擬現實環境中的浪漫關係將會增加。」





「虛擬現實將成為我們約會時，使用的多種科技中重要的一部分……就如約會應用程序和社交媒體。」



Kate Clark is researching VR at Monash University. Source: SBS

可以在虛擬現實中親密接觸嗎？

在虛擬現實中，接吻、擁抱甚至性行為都是可能的。許多用戶報告指，當他們的虛擬形像在虛擬現實中被觸摸時，即使他們的伴侶可能在世界另一端，他們身體也會有感覺，而這和他們使用的硬件沒有任何關係。





Jasper Wannajaroen指在虛擬現實中，他可以感受到很多東西。





「在虛擬現實中接吻，確實感覺像自然接吻……我和Aidan肯定也有這種感覺，他總是擁抱我，我們彼此親吻。」



Left: Aidan (left) and Jasper's (right) virtual avatars embracing in VR. Right: Jasper miming the embrace in real life. Source: SBS Kate Clark指這是因為一種被稱為幻像感( phantom sense)心理現象。





「幻象感實際上與幻肢感」（phantom limb ）非常相似......因為被截肢的肢體......是身體的一部分，是個人的一部分，是你在世界上如何移動的一部分。」





她又指從本質上來說，人們可以從他們的虛擬形象獲得同樣的感覺。





但Kate Clark指，這種感覺是一種與現實生活中被觸摸不同的體驗。





「即使你感受到身體感覺，但還是有別於現實生活中的身體感覺。」





Aidan過去常常有幻象感，但隨著他在虛擬現實中的時間越來越多，最終失去了這種感覺。





他說「Jasper的幻象感比我更強，對此我並不介意。因為他和我一起有這種感覺，這也讓我很高興。」





隨著硬件公司開發觸感套裝等技術，虛擬現實將變得更加真實。這些全身套裝通過電力振動為用戶提供身體感覺。





同時，遠程性愛令虛擬性接觸成為可能。



Tech companies are developing haptic suits like this one by bHaptics, which enables users to feel touch in VR. Source: Getty / Alex Wong

虛擬現實約會有什麼風險？

聯邦電子安全（eSafety）專員格蘭特(Julie Inman Grant)敦促那些在虛擬現實中尋求愛情的人保持謹慎。





格蘭特表示，線上約會服務幫助數百萬澳洲成年人在大海中尋找浪漫之針，並以前所未有的方式探索兼容性。





「但與所有讓陌生人網上見面和交流的網絡平台一樣，危險確實存在，特別是對女性而言。」





她說在線上約會的風險，可能會在虛擬環境中加劇。





「一段時間以來，我們一直在警告在擬真環境中，發生虛擬性侵犯的可能性，並且我們知道海外有案例。」



Kate Clark表示，虛擬現實中的性侵犯與現實生活中的性侵犯一樣普遍。





她說「最早的案例之一是在 2016 年，當時一名女子被猥褻。就在去年，Meta 的 Horizon Worlds 也發生了一宗案例，一名研究人員在其中一個元宇宙空間中遭到性侵。」





電子監管機構的監管權力，涵蓋早期「元宇宙」的服務，例如 Horizon Worlds、VRChat、Roblox 和 Fortnite。





格蘭特表示，隨著擬真技術變得更加普及，監管機構正在積極考慮保護用戶安全。





「我們對那些使用擬真網上環境約會的人的建議，與那些使用更典型的線上約會應用程序和服務的人相同：不要使用真實姓名，花時間去了解與你交談的人，只有當你真正信任他們時才將他們添加為社交媒體上的好友。”」





「如果你決定親自見面，請選擇公共場所，並告訴朋友你去了哪裡。最重要的是，要相信自己的直覺——如果感覺情況不對，那很可能就是真的不對。」





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