【捐身家．救地球】亞馬遜創辦人豪捐千億美金對抗氣候變化

要點 貝索斯表示，他計劃在有生之年捐出他1,850億美元身家中的一大部分用作慈善用途。

他是最新一個作出這承諾的億萬富翁。

但他沒有具體說明將會怎樣捐這筆錢。

亞馬遜創始人貝佐斯（Jeff Bezos）計劃捐出他的大部分身家，成為最新一位承諾捐出巨額身家的億萬富翁。





據《福布斯》雜誌估計，貝佐斯目前的身家約為1,241億美元（相當於1,853億澳元），他與女友桑切斯（Lauren Sanchez）接受美國有線新聞網絡（CNN） 訪問時，宣佈了這個消息。





貝佐斯沒有具體說明將會如何或向哪些人捐錢，但就表示正建立可以捐出這筆錢的方式。





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貝佐斯早前因為沒有響應微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）發起的捐贈誓言（Giving Pledge）而遭到部分人士批評。





億萬富翁貝佐斯去年辭去亞馬遜行政總裁的職務，將更多時間投入到慈善事業和其他項目上。





作為貝索斯地球基金倡議的一部分，他已承諾捐出100億美元（相當於150億澳元）來應對氣候變化。





根據慈善紀錄，他去年向非牟利組織捐贈了5.107億美元（相當於7.624億澳元）。





貝索斯和桑切斯在星期六亦宣佈，無條件向歌手帕頓（Dolly Parton）捐出1億美元（相當於1.49億澳元），表揚她因幫助為新冠病毒研製莫德納（Moderna）疫苗的慈善工作的貢獻。

