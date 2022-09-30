人口普查問錯一問題 團體：統計局收垃圾數據

澳洲統計局承認去年人口普查中「多元性別」的選項，未能採集有意義的數據，並誓言在下次人口普查中會做得更好。





2021澳洲人口普查中，民眾可以選擇填報「男性」、「女性」或首次出現的「非二元性別」，但沒有關於如何認知的問題。





社區中有許多人批評有關方法，有人說性別和性取向應該包括在最近一次人口普查收集的訊息中。





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澳洲 LGBTIQ+平權組織Equality Australia和新州居民 April Long 指在2021 年人口普查中，澳洲統計局和當時負責統計局的部長 蘇卡爾（Michael Sukkar），非法歧視 LGBTIQ+ 人士，已向澳洲人權委員會作出投訴。





現在，澳洲統計局透露，不相信2021年「非二元性別」的選項，能夠有足夠質量的數據去使用。





當局在本周早期一份聲明中表示，「對性別問題的補充並沒有產生有意義的數據。」



為什麼這是一個問題？

澳洲統計局表示，43,220名受訪者或0.17%的澳洲人口在人口普查表上選擇「非二元性別」選項。



澳洲統計局補充「分析表明，這個數字並不代表任何單一特徵。」





「填表人士表明，非二元性別的概念並沒有得到一致的理解，不同的人有不同的方式認知。」





因此，該結果不能用作衡量性別多樣性、非二元性別或跨性別人口的指標，也不能用於衡量不同的性取向，也不能用來表示有不同性別特徵的人的數目。



團體有何反應？

Equality Australia表示，人口普查提出「不合適的問題」，導致澳洲統計局得出無法使用的「垃圾數據（junk data）」。





Equality Australia的法律總監 Ghassan Kassisieh 指「人口普查應該正確計算到每個人，LGBTIQ+ 人士從來沒有得到過澳洲統計局證明分析的機會。」





April Long 是一位非二元性別人士、父母和伴侶，她說他們覺得被人口普查忽視了。





他們說「雖然43,000名 LGBTIQ+人士和我的家人一樣盡了最大努力，但上萬的 LGBTIQ+ 人士和彩虹家庭，卻因為未能就我們和我們的生活提出適當的問題，而被忽視。」





澳洲統計局 表示，將審查去年的人口普查，為2026年人口普查提供信息，就主題變化與社區和有關持份者進行交流，並向聯邦政府提出建議。





在之前的聲明中，澳洲統計局表示，在沒有刪除其他重要重要數據主題的情況下，難以增加新主題。





澳洲統計局表示「性取向和性別認同的主題，已提交給政府考慮納入，並附上已知的需求、潛在風險和潛在數據質量等資料。」





澳洲統計局 所屬的助理財長 Andrew Leigh在 7 月向 SBS 新聞表示：「前政府沒有諮詢工黨，也沒有充分諮詢 LGBTIQ+ 社群」。



