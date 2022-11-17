【社團消息之以茶會友】 記高齡頤養院品茗活動二三事

古今中外，「茶」在社交活動中往往扮演著重要的角色，人們在飲茶時聊生活、講故事、談生意等。茶文化已有四千多年的歷史，很多地方還保留著以茶代禮的風俗。茶的品種、茶具、茶食等也得到玩味考究。





不久前，筆者參與了華人服務社高齡頤養院的一場品茶會。當天一走進頤養院的活動室，就看到工作夥伴們在忙碌地裝飾房間、佈置茶具、擺放零食。





夥伴小伍熱情地和筆者打招呼，並介紹說：「這是每周一下午例行的歡樂時光茶聚活動。我們會準備好不同的茶葉、拿出精美的茶具和長者們喜愛的零食，設定一個談話的主題，讓長者們聚在一起品品茶、聊聊天。今天的主題是 憶當年』，院友們可以在品茗的同時，追憶往昔，聊聊曾經歷的趣事。」





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臨近活動時間，長者們陸續走進活動室，工作夥伴們幫助他們坐在自己喜歡的位置上，掛著笑容的臉上寫滿着著對活動的期待。看得出，有些長者雖然不住在同一樓層，但在參加頤養院不同的活動時，結下了深厚的友誼。今天的話題給了長者們很多的發揮空間，他們滔滔不絕地分享著舊時的故事。其中何婆婆講述了她入住頤養院前，一直積極地參加志願者活動，她表示：「當年是跟隨子女來澳洲，對我來説到了一個非常陌生的國度，語言不通讓我感覺很孤獨。但自從我參加了志願者活動，結識了很多有共同語言的朋友後，我每天都變得快樂和滿足。」





聽了何婆婆的故事後，在場的長者們紛紛表示有同感，感慨大家都有著相似的經歷。喝著茶，吃著花生、瓜子，大家開心地聊著，度過了一個休閑的午後。





活動結束後，小伍表示：「院友們都特別喜歡參加這個每周一次的品茶活動，每次我們都會備上紅茶、綠茶、花旗參茶，還有自製的養生茶、蜂蜜柚子茶等等，供長者們嘗試不同的飲品。因為他們來自不同的故鄉，喜歡的茶點也不同，我們也會多備幾種，為他們的生活帶來一點甜味。年紀大了，他們的聽力遠不如從前，所以他們總是不願多説話，這樣的品茶聊天活動，給了他們鍛煉的機會，預防語言功能的退化。在之前的一次品茶活動中，院友們集思廣益，為這個活動起了一個非常文藝的名字『品茗軒』，院友黃伯伯還在大家的提議下，留下了他的墨寶作為『品茗軒』的背景板。」説著，小伍展示了很多之前活動時的照片。照片中，長者們開心且放鬆。





日本茶道中有「一期一會」的説法，喻意人一生的緣分難得，當下的時光不會再來，要好好珍惜，不留遺憾。正如這每周一次的品茗歡樂時光，會留在長者們的美好記憶之中。





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