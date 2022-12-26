英王查理斯三世發首份聖誕文告 念亡母提及人性信仰

英王查理斯在登基後發表首份聖誕文告，流露思念亡母之情，表示對於所有失去親人的人來說，聖誕節是一個特別痛苦的時刻。





他表示與已故女王一樣信靠上帝和愛護人民。查理斯於已故女王伊利沙伯二世長眠的聖佐治教堂發表此份文告。女王亦曾於1999年在此發表聖誕文告。





查理斯同時關注世界各地貧苦大眾，不論是受戰亂、飢荒或自然災害困擾，又或是國內難以繳付帳單和給予家人溫飽的人士。他同時表揚願意慷慨解囊、捐出食物者，以及在困難時期，執行工作的慈善組織。





查理斯說:「相信每個人都有非凡的能力，能以善良和同理心去感受他人的生活，並在世界中作鹽作光，在這個極度艱難的時刻 — 世界各地面對衝突、飢荒或自然災害的人們，還有對於那些設法支付賬單、讓家人溫飽的大眾 — 我們都看到人性光輝一面的彰顯。」





英國飽受新冠病毒和脫歐問題困擾多年，查理斯發表的講話為2022年-英國混亂的一年作出總結。





2022年，英國在兩個月內更換了三位首相，舉國目前正面臨經濟衰退和生活成本上漲的危機，迫使許多人無奈向食品銀行和慈善機構尋求援助。





女王伊利沙伯二世於9月逝世，結束了她在位70年的空前紀錄。查理斯隨即繼位為英王查理三世。他在這份文告中向一眾慈善機構致敬，而文告的片段中，亦包含了食品銀行、醫院、救援和護理等工作人員的片段。





這位74歲的君主雖同時身膺英格蘭教會最高領袖，及擁有「信仰捍衛者」的頭銜；但他在文告中也提到「我們的教堂、猶太教堂、清真寺、寺廟和錫克廟」一起團結合力，支援國內弱勢社群。





以往查理斯仍為王子時，不時因發表對環境問題的強烈看法引起非議。他此前曾表示，作為君主，他將減少出席此類公開活動。





他在週日(12月25日)發布的文告以一棵聖誕樹為背景，這是英國王室聖誕文告的傳統，可追溯到1932年，當時佐治五世通過無線電發表講話。





2022 年 12 月 25 日星期日王室成員在諾福克郡桑德靈厄姆的聖瑪麗抹大拉教堂參加聖誕節早上的教堂禮拜. Source: AAP / PA 社區精神





查理斯在文告中同時分享，他的長子、王位繼承人威廉和妻子凱特最近訪問了威爾斯，感受到堅韌頑強社區精神。





但他並沒有提及威廉的兄弟哈利或他的妻子梅根。他們本月參與了一部紀錄片，在片中他們將王室描繪成一個對他們心理健康漠不關心的地方。哈利和梅根還講述了如何在2020年脫離王室。





在週日，查理斯、威廉和其他王室成員到訪位於英格蘭東部桑德靈厄姆（Sandringham）的一座教堂，一家人按照傳統，於該地歡渡佳節。





在場還有查理斯的弟弟、被收回軍階和王室公職的安德魯王子，他早前因性侵犯指控訴訟而被褫奪了大部分王室頭銜。他在2月份達成了庭外和解，但不承認任何責任。和解協議包括一筆未公開的付款。





英國傳媒本週報道指，縱使安德魯並無被指控任何刑事罪行，也否認了所有不當行為，但他將被請離白金漢宮，並將不能於白金漢宮設有辦公室。



