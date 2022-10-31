【6歲女童鐵鉤插眼案】Kmart代表： 女童改變或與長期胃病有關

2020年1月8日，一名六歲的華裔女童Cecilia Chan在雪梨華人區 Chatswood 的Kmart 分店發生嚴重的駭人意外。





該名女童當時在兒童服裝部，因為失平衡撞向一個金屬鐵鉤，被鐵鉤刺穿眼窩，割下部份眼簾。



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上周，新州地方法院就事故展開聆訊。雖然零售巨頭 Kmart 承認該店違反應該需要注意的義務，但對是次意外引發「適應障礙」的說法有所爭議。





在法庭的聆訊中，六歲的女事主因為此事故，臉上留下明顯的疤痕。





Cecilia Chan的父母亦表示在事故後，女兒的情緒受到很大的衝突，甚至在重回校園時苦苦掙扎。





Cecilia的母親在法庭上表示女兒非常害怕和害怕面對她的學校老師和同學，因為她認為她看起來很可怕。而且她可能……無法準備好面對一些問題。





父母更表示女兒原來是一個沒有壓力的孩子，變成了每天晚上都會哭泣，而且對很多運動不像往昔般感興趣。





傷者父母就女童的傷害對 Kmart 提出索償，但Kmart 代表律師在盤問中作出異議，表示女童的改變可能與女童存在的長期罕見胃病有關，未必單因購物意外而導致。





法官蒙哥馬利（Robert Montgommery）在考慮判罰除了要考慮意外對事主造成的即時影響，亦要考慮對她日後可能需要接受的治療或影響。





法官表示，無論她長大做甚麼，受傷都可能會對女孩的自信心造成長期影響。



她若日後想成為模特、美容師、學者還是從事其他職業……她右眼留下疤痕可能在某種程度上對她不利。 法官蒙哥馬利（Robert Montgommery）

法官蒙哥馬利指：除了痛苦和不便之外，被告的疏忽嚴重影響了原告的舉止和對生活的熱情。





法庭下令Kmart 須支付受害者59,929.36 元，並支付其法庭費用。



