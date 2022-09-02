名校生網上群組發冒犯言論被警方調查 專家：教育系統堪憂

這間著名男校的校長Scott James向家長 發信 指，有學生及畢業校友在網上以冒犯性言論發帖和留言，此舉與該校的「價值觀和文化相悖」、不可接受，他們將基於涉事程度面臨一連串後果。





據報該校有人在社交平台Discord一名名為「Gang Gang」的群組內通訊，內容涉及種族主義、厭女症和恐同症，並有涉及墮胎和戀童癖的笑話。





一名用戶在群組內聲稱自己是「以強姦嬰兒為生的潛在的瘋狂戀童癖」，還有人問「為甚麼沒人邀請我去輪姦派對」。



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Knox Grammar School學生群組內的部份冒犯性言論。 Credit: Discord 新州警方證實，虐兒與性犯罪組已接手調查事件。發言人指，會與校方、家長及網絡安全專員合作，目前已確認群組內沒有兒童色情材料。





性同意立法倡議運動Teach Us Consent的創始人、智庫組織澳洲研究所（Australia Institute）的性與性別平等中心主任Chanel Contos相信，這並不是個別例子，在各所學校都有。





她向SBS新聞表示，她經常出入學校與男生女生交流，「這是我多次聽到（學生）報告的行為，是這個年紀會做的事。通常這些學校的聲譽都非常高；這些高貴的男孩，部份是學校（地位）令他們冷漠對待邊緣社群。」





她又指，問題不僅存在於名貴私校，而這些有毒的男權思維證明教育界需要改善。「 我肯定數百萬澳洲人，特別是男性，會說自己也曾年少輕狂、已很後悔。問題是如果我們在這方面不教育好自己，這些言行只會繼續下去。」



性侵問題倡議人士Saxon Mullins表示，對那些通訊內容感到震驚，認為學校需要「高度重視」培養學生的文化素養。「我們應該思考......孩子是從哪裡學到那些想法？」





「事實上，我們發現問題已經很遲了。我們需要全面的關係和性別教育。這是我們對適齡年輕人最基本的教育。」





平權機構Fair Agenda執行董事Renee Carr也認為，教育系統有很多工作要做：「我們應從根本上培育年輕人以互相尊重的方式做事。尊重關係的教育非常重要。」



