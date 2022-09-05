樹熊 | 與澳洲野生動物一起生活

重點 樹熊愛吃桉樹葉

樹熊喜歡夜間活動

樹熊不是熊，牠們是有袋類動物

澳洲到處都可找到毛茸茸、有毛和有鱗的動物。通過 SBS學英語可認識一些常見的澳洲動物並提高你的英語技能。





播客原文

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你有沒有聽見過





樹上發出咕嚕咕嚕的聲音？





這可能是樹熊 (無尾熊、考拉)！





如果你住在城市的邊緣





你或有幸看到樹熊。





但牠們剩下的數量已不多。





讓我們學習如何保護牠們。





與澳洲野生動物一起生活





樹熊





樹熊生有一對灰色大耳朵、





一個黑色大鼻子，





又厚又蓬鬆的軟毛和強壯的大爪。





樹熊生活在東岸和





南澳部分地區。





牠們棲息於高大的桉樹 (尤加利樹) 上。





樹熊喜歡獨居





兼且一天內八成時間都在睡眠。





牠們是夜間活動的動物。





即是說，牠們白天睡覺





晚上才活躍起來。





樹熊在尋找伴侶時會發出咕嚕聲。





其實樹熊並不是熊，而是有袋類動物。





即是說，牠們有一個袋子。





牠們的寶寶叫做 joey (小樹熊)。





樹熊寶寶在媽媽的的育兒袋裡





度過約 6 個月。





一年後，牠們會自行尋找桉樹來棲息。





樹熊愛吃桉樹葉。





牠們要吃大量的桉樹葉





還必須從一棵樹去到另一棵樹。





當牠們下到地上行走時，





牠們可能會被車撞倒





或遭狗隻襲擊。





如果大家見到有樹熊





看似生病或受傷，





請和牠保持距離





並致電野生動物拯救團體尋求協助。





如欲幫助樹熊，你可以小心駕駛、





幫你的狗繫上狗帶，





及好好保護那些為樹熊提供





食物和棲息地的樹木。





在澳洲，樹熊屬於瀕危物種。





瀕危是指





剩下的樹熊已不多。





大家能夠在野外看到樹熊





是很難得的呢。





小測驗時間！





樹熊寶寶叫做…





… Billy、Joey 還是 Fred?





樹熊寶寶叫做 Joey。





樹熊只吃樹葉，牠們十分害羞。





牠們是澳洲最受人們喜愛動物之一，





也是受保護的物種。





我們喜歡和樹熊一起生活！



