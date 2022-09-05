笑翠鳥 | 與澳洲野生動物一起生活

重點 笑翠鳥生活在澳洲東部和西南部

笑翠鳥吃老鼠、蛇、蜥蜴、魚和昆蟲

笑翠鳥會與伴侶長相廝守，春天築巢

澳洲到處都可找到毛茸茸、有毛和有鱗的動物。通過 SBS學英文可認識一些常見的澳洲動物並提高你的英語技能。





播客原文

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你有沒有聽過





從樹上傳來一陣大笑聲？





那是來自一個笑翠鳥的家庭。





牠們經常在住宅區出沒。





現在就讓我們學習如何





和牠們一起生活。





與澳洲野生動物一起生活





笑翠鳥





會笑的笑翠鳥





有白色和棕色的羽毛





和一個強而有力的喙。





這有助於笑翠鳥獵食。





笑翠鳥的棲息地





橫跨澳洲東部及西南部。





笑翠鳥棲息於一個稱為





「領地」的範圍之內。





如果笑翠鳥住在你家附近





牠們將會留在那裡很多年。





笑翠鳥喜歡一家同住





牠們用一種叫聲來互相溝通，





澳洲人形容這叫聲為笑聲。





你或許會在黃昏和破曉時份





聽到這些笑聲。





笑翠鳥喜歡吃小老鼠和大老鼠。





牠們也喜歡吃小蛇、





蜥蜴、魚和昆蟲。





牠們會利用牠們強而有力的喙





叼著食物拍打





來弄碎骨頭才吞嚥。





笑翠鳥會吃你家附近的





大、小老鼠。





如果你使用老鼠藥，





笑翠鳥也可能會一併死去。





笑翠鳥會與伴侶長相廝守。





春天，牠們會在樹洞和





棕櫚樹中築巢。





牠們會捍衛自己的鳥巢





免遭其他笑翠鳥侵佔。





當笑翠鳥在玻璃窗上





看到自己的影子時，





牠可能會攻擊這個影子。





你可以放一些像盆栽等東西





在窗前來保護笑翠鳥





因為這可消除玻璃反光。





小測驗時間！





笑翠鳥喜歡吃…





…鮮花、水果還是小老鼠？





笑翠鳥愛吃小老鼠。





笑翠鳥與牠們特別的笑聲，





成為了澳洲後院及





左鄰右舍的一部分





我們喜歡和笑翠鳥一起生活！



