獨立屋業主列一條件「換免租一年」惹怒網民

雪梨西南部的一間獨立屋，日前在本地的物業買賣網上登廣告，並顯示首年租金為「每周 0 元」。



免租一年但有嚴荷條件

但廣告列明，「房產目前無法居住，搬進來之前需要翻新...但房東沒有資金。」





因此，廣告亦列出三個主要租賃條件以換取首年免租的安排：



要求租戶翻新房屋以換取頭一年的免費租金; 租戶亦必須簽約三年; 第二年和第三年每周租金為$650但可面議。

網站亦顯示，現時業主是在2012年以$485,000購下該物業。





兩個網站對物業的初步估價為$1,300,000至$1,400,000之間。



廣告網上惹負評

該個廣告在網上引起熱烈討論，但主要為負評。有網民指，業主及中介亦應為這個決定感到羞恥。





「這個廣告太可恥了，當我通過電子郵件將其發送給登廣告的中介時，他們什麼也沒做...房東希望租戶翻新該物業，而不是自費翻新或出售它。 你們所有人都感到羞恥。」









有網民質疑，如果產業被認為無法居住，「成功簽約的租戶如何入住該房屋？」





「所以，如果已鑑定它不適合居住，在此期間租戶要住哪裡？ …租賃市場已經失控了。」





有網民認為、如果房東負擔不起翻新費用，就應該賣掉這處房產，而並非要求租戶負擔昂貴的裝修費。





「這等同搶劫。（以他們列出日後 650 元的周租金計算），首年租戶或慳到$33,800，但裝修費用可以花上十至二十萬。





「出租房屋是一門生意。 如果您無法維護物業，等於無力經營您的企業，請賣掉它。」





有律師向7號台表示，業主若要出租被認為無法居住的房產是違法的





事件曝光後，廣告已在部份主要買賣網站上刪除，但沒有交待是否已租出或已收到訂金。



