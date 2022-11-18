房東一房公寓劏成五房 物業公司告上法庭

來自墨爾本 Seaford 的 Si Ren 於2018年，在南澳阿德雷德的中央商務區 Mansions on Pulteney 大樓購買了一套一房公寓，其後她在未經得到物業公司的批准下，擅自將物業改建成一個帶廚房的五房單位，並在2021年以每間房間150元/周的租金出租。





物業公司指稱 Si Ren 的改建違反了1988 年物業法，因為她在沒取得授權之下，開展了這些工程。公司將Si Ren 提告南澳地方法院，並要求業主將單位恢復到原來一房公寓的狀態。





然而，這名房東表示，自己曾在8月28日，向物業經理表示，打算透過砌牆的方式，將房子改建成五臥室，將之分租，才購入該單位。





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但房東的建議並沒得到物業公司的接受。同時，物業管理委員會認為當時已表達出「強烈反對」。





但據報，在同一天，這名房東向阿德雷德市政府申請開發許可，對該單元進行內部裝修。





而她在取得市政府的許可前，她已在2019年4月就開始對公寓作出裝修。





在2019年5月3日，物業公司向Si Ren 表示，並沒有向她發出裝修許可，並要求她「立即停工，將單位恢復原狀。」





而在2019年，由物業公司舉行的年度大會上，亦指出「業主在進行工程前並沒有獲得物業公司的批准。」





然而，Si Ren 卻堅持認為她不需要尋求進一步授權，因為她已根據《1993年發展法》取得市政府的許可。





她認為這樣意味著不需要再獲得物業公司的進一步批准，因為物業公司只是管理一組單元或商店的共享區域和利益而成立的組織，而市政府的權力應在其以上。





地方法院法官 Michael Durrant 認為，該開發項目是一項規定的工作，需要根據《Strata Titles Act》獲得物業公司的批准。





法官尚沒有決定Si Ren是否應該將公寓恢復到以前的狀態。





本月較早時，阿德雷德市議會批准了她提出的一項新的開發申請：要求搬遷公寓內的廚房和臥室。





批准的條件是確保安裝的隔斷不會損壞原有的窗戶。





Si Ren向澳洲廣播公司表示，認為她受到了物業公司的不公平對待。





物業公司的律師表示，其委託人對判決表示歡迎，但拒絕進一步置評。





在澳洲的不同州份或領地，若居住在公寓內，若要對單位內進行任何涉及結構改動的工程、裝修都必須取得相關許可。





其中拆除內牆和更換浴室瓷磚是棘手的事，因為業主不僅需要取得許可才能進行更改，而且亦要對日後出現的任何問題負全部責任。





Perpetual Strata Management 的常務董事 Matthew Wrigley 表示：「如果想拆掉一堵牆，需要有一名工程師參與，以確保結構不會受到損害。浴室也是如此；如果你要拆除現有的瓷磚，你必須承擔日後有關防水的全部責任。

