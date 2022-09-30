【移民賣大包】澳洲一口氣發出過萬技術移民邀請 僅65分已可獲邀

要移民澳洲，其中一個渠道就是技術移民，其簽證類別包括189、190及491類，均屬計分制，最少要達到65分。而分數是根據申請人的年齡、工作經驗、英語水平、伴侶學歷等因素計算得出的。





以往189和190類簽證因競爭激烈，申請人必須獲取高分，才可收到當局邀請申請；正式申請後再等候移民局批核。



189簽證發放過萬邀請

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工黨政府由本年5月上場至今，日前首次公布189獨立技術移民的邀請申請數據。數據是有關在8月22日發放的受邀請職業及獲邀最低分數。





最新的189獨立技術移民，共發出12200邀請，涵蓋115個行業，數目上是過去10輪邀請的新高。



最新的189獨立技術移民，共發出12200邀請。另外，當局亦發出接近500個491偏遠地區臨時技術移民邀請。 Source: Supplied / Department of Home Affairs 翻查移民局網頁的資料，上一輪邀請是在本年4月22日，189簽證的邀請共發出1000個，已是過去10輪的第二高。



出現「低分受邀」冷門行業

另一熱門移民行業社工，最新獲邀分數亦是65分，比起上一輪的85分大幅減少，此外，教師亦一直是熱門移民行業，最新一輪邀請中，中學老師與早期教育老師 (Early Childhood Teacher) 的受邀分數均是65，而在上一輪邀請，中學老師的受邀分數為90分，而早期教育老師的受邀分數則是85分。





除了受邀分數大幅降低外，受邀的職業亦增加，除了以往一直是189「常客」的醫療界別外，包括各專業的醫生及護士，「藍領」行業如建造業界、水電工程等亦有受邀，更有不少冷門行業，如網球教練、廚櫃製造員及藝術管理等，當中不少都是早前10輪邀請中，都沒有受過邀請的行業。



網球教練亦是受邀行業。 Source: Pixabay / Pexels/Pixabay 是次獲189獨立技術移民簽證邀請的115個行業中，有51個是只向海外申請者發放邀請，而當中更有49個職業是以65分低分受邀。



移民律師：邀請數目比過去幾年總和更多

移民律師黃逸卓形容，是次189的新一輪邀請數目是「好多好多」，「以往幾年加埋，都冇咁多」。他估計，是與工黨新上埸有關，亦反映出澳洲對技術勞工的需求相當大。





他亦認為，雖然是次有個別職位出現「低分移民」的情況，但邀請主要是集中在醫護界別，亦符合現時澳洲的情況。





至於今次海外受邀人比例甚高，黃逸卓指，在過去2年，因疫情關係，海外受邀人「近乎零」，估計政府是想把過去2年流失的海外人才追回來。



移民律師黃逸卓形容，政府今輪發放邀請的數量「好多好多」，估計是與工黨新上埸有關，但同時亦反映出澳洲技術勞工的需求相當大。 Source: SBS / Ranky Law 移民顧問公司AWVisa的創辦人William Lai表示，業界收到有關消息時，都感到十分驚訝。他估計是因為澳洲鬧「人才荒」，才會「賣大包」，「大手」發放邀請。





他指，在過去2年，因疫情關係，澳洲政府都多向特定行業，如醫護、科技及工程等發放邀請，但是次發邀請的行業中，即使在非疫情期間，有不少也是長期冷門的行業，包括廚櫃製造員、網球教練及動物學家等。



文件過期 「見財化水」

但獲邀卻不等同成功申請永居。黃逸卓透露，知道有人收到邀請，但因為文件過期，因此未能成功交申請，他形容為「見財化水」。他指，常見的過期文件包括英文考試及職業評估。





他指，由於遞交「申請意向」（EOI）時不用證明文件，很多人都會先交EOI，「當買個六合彩」，但誰知突然收到邀請，很多人都沒有及時更新自己的文件。





William亦指，雖然是次發出邀請數目甚多，但他個人及其他行家都有收到類似個案，指有人收到邀請，但當中有些申請文件已經過期，因為不能成功交申請。





他直言，分數只有65分的189簽證申請人，本來受邀機會本甚渺茫，「一定已經交申請後等好耐」，現時突然獲邀，因此文件都已過期。





他透露，他有一名申請人是職業技術評估經已過期，亦有另一申請人是工作履歷上有變化，令申請人沒有達到受邀時的分數。



老師的受邀分數亦大幅降低。 Source: AAP

將來澳洲移民政策重心？

對於將來澳洲移民政策的方向，黃逸卓認為，未來有多個因素影響，包括下月公布的聯邦財政預算案，屆時將知道各移民配額將如何運用。但他估計，由於澳洲人材短缺，估計大方向會是技術移民，海外提名人的數目亦會增加。





William Lai則指，是次邀請發放，估計當中至少有四份一是不會成功交到申請，而餘下名額將會用於下一輪，估計之後政府發放邀請的力度應不會「手軟」。



曾計劃移澳港人：時間太長已放棄

在香港一直任職網球教練的Clare，曾來澳洲工作假期，之後一直嚮往澳洲的生活，曾向不同移民中介諮詢以自己職業技術移民來澳洲的可行性。但經移民中介計算過後，分數亦大約只有65分，移民仲介坦言機會不太大，因此亦令Clare卻步。





是次發放的最新數據，網球教練亦是受邀請的行業之一，更是以最低分數65分在境外獲得邀請。但Clare表示，已經決定移民往加拿大，因此即使189的受邀分數降低，她亦不會考慮移民澳洲。





她表示，雖然現在澳洲亦有「港人救生艇」方案，但比較在加拿大讀書畢業後就可申請永居，在澳洲讀書畢業後仍要等待3至4年，時間比較長。她指，如澳洲的救生艇政策改變為跟加拿大一樣，畢業後即可申請永居，相信會更加吸引，加上她的家人都決定要移民加拿大，她已決定跟隨。

