著名醫生恐怕家庭醫生在澳洲的前景

Higgins 更表示，澳洲皇家家庭醫生學院他有四萬名家庭醫生 (General Practitioners，簡稱 GP) 會員，由於政府對 GP 的撥款不斷縮減，每年撥款增幅少於 2%，加上勞工短缺，許多家庭醫生正在掙扎之中。





Higgins 向傳媒表示，如果情況持續，澳洲將會沒有家庭醫生。





Higgins 於 1996 年畢業於 Monash 大學，自 2003 年開始在昆州北面的 Mackay 當 GP。





她表示，她自己的診所開了業 5 年，僱用了 9 名醫生。她目前需要縮減這些家庭醫生的診症時間來維生。





她更表示目前家庭醫生的價值遭大大低估，因此她會利用未來兩年的時間來爭取改革。





另一方面，澳洲醫學協會估計在未來 10 年代，澳洲全國上下將會欠缺 10,600 名家庭醫生。





