破獲毒品實驗室 竟藏逾千盒Lego

警方在墨爾本東南部的一次毒品突襲行動中，查獲了價值約20萬元的大量樂高積木收藏品，這些收藏品被發現時，同時亦有安非他命(Methamphetamine)和寶石。





探員們在本周早些時候突襲Botanic Ridge的一座房子，據稱在那裡發現了一個秘密實驗室，裡面裝滿安非他命、仿製槍支、現金、兩個裝滿高品質寶石的箱，以及1130個樂高積木盒。





偵探督察Anthony Vella表示，這是探員們第一次檢獲樂高積木收藏品，他指「更不用說如此之大，需要特定的運輸方式來搬運」。





警方聲稱没收的物品是犯罪所得，探員將繼續與刑事犯罪贓物調查組密切合作。





在突襲行動中，一名36歲男子和一名32歲女子被捕，女子後來無罪釋放。男子被控持有、販運毒品和武器，仍被拘留在拘留所。





Anthony Vella表示，這個大型實驗室有能力生產大量非法毒品。





他指，這些毒品會進入社區，無論是從健康角度還是從經常與毒品犯罪同時發生的犯罪角度來看，都會造成進一步的傷害。



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