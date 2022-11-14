【流星雨之王】獅子座流星雨本周將迎高峰

流星雨雖不罕見，但不少人仍希望與親朋愛侶一同共賞。





錯過了上月的獵戶座流星雨或七月時的五大流星雨共舞 ？那被稱為「流星雨之王」的獅子座流星雨就不容錯過。





獅子座流星雨於11月6日至30日期間出現，活躍期長達24日。





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預計本次的流星雨高峰期將會在本周五（11月18日）出現，預計天頂每小時出現率（ZHR）會達15粒（亦有可能多達250粒）。



流星雨 Source: AAP / DAVE MARTIN/AP 建議觀測時段為11月19日午夜3時開始。但由於流星雨高峰較接近滿月的日子，所以流星雨會較為黯淡。





在1966年的獅子座流星雨，曾出現每小時數千顆流星風暴，獅子座流星雨亦因而聞名，流星風暴大約每 33年發生一次。

