【流星雨之王】獅子座流星雨本周將迎高峰

流星雨雖不罕見，但不少人仍希望與親朋愛侶一同共賞。
錯過了上月的獵戶座流星雨或七月時的五大流星雨共舞 ？那被稱為「流星雨之王」的獅子座流星雨就不容錯過。
獅子座流星雨於11月6日至30日期間出現，活躍期長達24日。
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預計本次的流星雨高峰期將會在本周五（11月18日）出現，預計天頂每小時出現率（ZHR）會達15粒（亦有可能多達250粒）。
建議觀測時段為11月19日午夜3時開始。但由於流星雨高峰較接近滿月的日子，所以流星雨會較為黯淡。
流星雨 Source: AAP / DAVE MARTIN/AP
雖然大多數預測都為今年的今年獅子座流星雨的活動會很正常，但美國太空總署流星 表示，2022年，這這條流星流可能會産生每小時50到200多顆流星。
在1966年的獅子座流星雨，曾出現每小時數千顆流星風暴，獅子座流星雨亦因而聞名，流星風暴大約每 33年發生一次。
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