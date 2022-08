【喜訊！】生菜恢復供應 9月有望跌破兩蚊

Highlights 蔬菜生產開始恢復正常,價格預計將會下降

Lockyer Valley 早前曾發生兩次水災,其後生菜價格飆升

農夫仍在應對不斷增加的成本,這將會反映在售價上

五月份的水災令Lockyer Valley損失價值數百萬元的蔬菜,其後生菜價格飆升。





Mulgowie Yowie Salads 的總監莫斯( Shannon Moss) 表示,他大約兩周前才開始恢復全面生產。





他只現時天氣很好,很多農夫亦開始出產。





莫斯說,他現在每周為雪梨、墨爾本和布里斯本的市場生產約 30,000 個生菜。





他表示,種植季節因水災需要從頭開始,所以蔬菜價格持續昂貴。





「苗圃裡的幼苗大約需要四到六周的時間才能生長,然後在地裡又再需要八周的時間才能長出生菜。」





因此,需要三至四個月的時間來種植任何種類的生菜。



蔬菜價格將進一步下跌

Toowoomba 的蔬菜水果商貝特羅斯( Bevan Betros )表示,最近幾周的價格已經減半。





他表示,未來幾周的價格將保持穩定, 但在接下來的一兩周內不會變得更便宜。





貝特羅斯表示,他預計價格將在 10 月份繼續下跌。





「當我們進入春天時,隨著溫暖天氣的到來, 價格會進一步下降。」





「菜價應該會再次跌破 2 元,希望是在 9 月。」



業界籲消費者不要習慣低價

即使生菜供應恢復正常,但業界提醒消費者不要習慣低價。





Coastal Hydroponics on the Gold Coast and Growcom 主席弗倫茨(Belinda Frentz)表示,降價可能是短期的。





她指將開始看到大多數綠葉蔬菜的價格恢復到預期的正常價格。





「很明顯,我們面臨成本壓力,這些壓力對商戶和成本產生了重大影響,並且看到價格沒有趨向平穩,反而將會有一些增長。」





弗倫茨說,農民仍在應對高昂的勞動力、燃料和化肥成本。





雖然價格已經下降,但農夫希望價格保持在他們的業務可以生存的水平。







莫斯表示,如果他們將零售生菜價格降至 1.50 元,那將無法持續太久。





「燃油稅上漲了 20% 到 25%,化肥價格又上漲了 25% 到 30%,柴油又上漲了 30% 到 40%,所以我們的產品需要上漲 30% 到 40% 左右。」





業界表示,水災真正能夠證明農夫實際上所面臨的高風險,特別是由於氣候變化, 農夫需要面臨更多的突發天氣事件。