維州自由黨多名候選人被揭社交平台追蹤「脫星」後急刪除

《先驅太陽報》（Herald Sun）披露，維州自由黨的財政事務發言人戴維斯（David Davis）、環境事務發言人紐伯里（James Newbury）和警察事務發言人巴廷（Brad Battin），都在社交平台追蹤了色情網紅。





截圖顯示，戴維斯的社交賬戶Twitter追蹤了一個名為@WhoresofYore的介紹賣淫業歷史的專業，還關注了一個名為「Ben – Vote Liberal Democrats」的人士，後者曾聲稱「現代女權主義是一種癌症」。





戴維斯的Instagram也關注了一個發放中年女性泳衣照的賬戶Badass Boudoir，以及其他涉及「軟色情」內容的賬戶。而紐伯里則在Instagram關注了3名經常張貼泳衣照的模特兒。





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此外，巴廷在影片社交平台TikTok關注了一名模特兒，該名模特兒還透過OnlyFans平台收費發放私密照片。





但他回應：「我不知道我追蹤了誰。我不認識我在TikTok上追蹤的任何人。我從來沒有使用OnlyFans。」



自由黨接受查詢時沒有直接回應：「工黨毫不貼地、毫無心意——12天後就有一場關乎維州未來的選舉，而他們能做得最好的就是去看社交媒體誰點了讚。」





發言人還以截圖回應，工黨議員Vicki Ward也關注了@WhoresofYore。





《先驅太陽報》在發稿前再檢索發現，戴維斯、紐伯里和巴廷都已不再追蹤上述提到的賬戶，但發現有更多自由黨人士有類似「癖好」。





Geelong選區候選人James Bennett-Hullin追蹤了成人雜誌《Playboy》的模特兒Jessica Vaugn；維州東部選區的候選人David Burgess則在Facebook關注了Defender Girls專頁；South Barwon選區Andrew Katos、Narracan選區Wayne Farnham都關注了衣著暴露的「兒童不宜」內容。



