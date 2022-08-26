在澳台灣人對中國的「劍拔弩張」習以為常：「生活仍需繼續」

在8月初之際，由於美國眾議院議長佩洛西訪台一事，引起極大風波。中國軍方向台灣周邊海域發射導彈，戰爭爆發的可能性引起國際媒體及社會關注，許多在澳台灣更確信「生活必須繼續」。





雖然台海緊張局勢升級令人擔憂，但雪梨居民童致元（Austin Tuon），同時亦是澳洲臺灣同鄉會（ATFA）前主席表示，對於台灣這個自治島嶼來說，這並不是甚麼新鮮事。





他說：我認為我們肯定擔心……這一次，是的，我們所有人都擔心，但台灣人非常有韌性，他們知道生活還要繼續。





Advertisement

這是他們不想感到驚恐的事，他們仍然需要繼續他們的生計。



他讚揚台灣人民如此堅韌。





北京上一次在台灣附近發射實彈是在 20 多年前，即 1996 年，當時該島舉行了首次直接總統選舉。





8 月 4 日，在美國眾議院議長佩洛西訪問台灣一天後，中國部署了 100 多架飛機，作為其在台灣海峽有史以來規模最大的演習的一部分。





佩洛西女士不顧北京的抗議，前往台灣，並表示要展示「美國與台灣站在一起」，以表明對台灣的支持，她稱之為「一個特殊的地方」，擁有世界上「最自由的」民主國家之一。



我讚揚台灣人民如此堅韌。 童致元

中國國家廣播公司中央電視台表示，戰鬥機和轟炸機以及10多艘軍艦已啟動。





中國一直將台灣視為其領土的一部分，並威脅在必要時以武力宣稱對這個自治島嶼擁有主權。 台灣表示，它是自治的民主國家，從未受過中國共產黨的統治。





童致元憶起上一次「恐慌」是在 1996 年出現，也就是第三次台海危機。





他直言這不是什麼新鮮事。 但這一次……它更具侵略性，規模更大。





儘管近年來中國與台灣的關係不斷惡化，但一位居澳台灣人黃教庭表示，在佩洛西出訪台灣後，「感覺更加緊張」，亦認為目前的局勢「危險」。





他認為自己可能是澳洲台灣人中，仍記起1996年導彈危機的年輕一代。



童致元說，在台灣海峽的軍事演習中發生意外的風險一直是一個令人擔憂的問題。 Source: Supplied / Profundum Photography 「在過去的 30 年中，我從來沒有經歷過這種程度對台灣問題的關注，但從 2018 年開始……台灣一直出現在新聞中，無論是在澳洲，還是在西方世界的其他地方。」





他認為如果佩洛西想訪問台灣……那是台灣的事，沒有人應充就此作批評或發言……來自中國的軍事威脅和制裁，這是完全不能接受的。



可能發生的風險

針對公眾對 8 月 4 日發射的中國導彈是否飛越台灣主島的擔憂，台灣國防部表示，它們已高空飛入大氣層，未對台灣造成威脅。





童致元表示，他更擔心導彈發射期間的誤判。





「正如你所看到的，很多導彈，它們有點戰略性地放置在貿易路線上......他們用它作為威懾和展示武力來阻止你的貿易路線，停止你的航運，暫時封鎖你的航運路線」





這當然是他們[中國]非常熟悉的一種策略，而且他們非常擅長這樣做。



8 月 5 日，一名中國人民解放軍成員在軍事演習中通過雙筒望遠鏡觀察台灣護衛艦在後方。 Credit: Lin Jian/AP 童致元表示，更大的擔憂是想到軍事演習期間發生的事故。





「也許其中一枚導彈......意外發生的事情（這）可能會迅速升級局勢。所以我認為這是大多數人所關心。」





「你可以看到，當他們的幾枚導彈進入日本水域時，即使是中國人也沒有想過會發生這樣的事。」





前日本防衛大臣岸信夫說，作為中國發起的軍事演習的一部分，中國發射的五枚彈道導彈似乎已於 8 月 4 日降落在日本的專屬經濟區（EEZ）。



台灣仍然安全

澳洲臺灣同鄉會現任主席顏杏芳（Aileen Yen）表示儘管緊張局勢加劇和新冠疫情導致的隔離規定，在澳台灣人仍繼續前往台灣旅行。





她說：自從隔離限制放寬以來，我相信那是在 6 月、7 月左右……很多人已經回到（台灣）探親。





她表示：「他們已經兩年半沒有見到他們（家人）了，包括我自己。 如果不是因為我真的不能放下所有東西然後回去隔離，我會去的。」所以她認為這樣表明台灣社區認為台灣仍然安全，讓他們到訪，儘管有軍事演習。



台灣社區的不同聲音

雖然許多在澳台灣人支持佩洛西的台北之行，但童致元亦承認有「少數人」反對。





他表示：但正如大家所看到來自國際新聞和台灣媒體的不同報道，反映台灣內部有不同的聲音……反對訪問的少數人認為（佩洛西）在「搞事」。



在我的圈子中......我們都非常支持佩洛西的訪問，因為如果中國人不想成為我們的朋友，我們必須有其他可以依賴的朋友。

但童致元表示，這種言論就是言論自由的例子，是台灣民主蓬勃發展的一部分。





「這就是民主和言論自由的真正價值，你可以公開表達你的意見，而不必擔心被起訴。 我歡迎不同的聲音，這就是我們的民主偉大的原因」。





「而且我認為台灣在過去 50 年裡真的、真的開花了，我們真的走了另一條路。」





黃教庭則指出年長的居澳台灣人觀點與年輕一代不同。



在澳台灣人支持台灣加入世界衛生組織。 Source: Supplied / Profundum Photography 「有很多支持台獨的人說，好吧，我們受到中國威脅已經30多年了，什麼都沒發生’......所以他們[中國]不會做任何事情。」





「但還有另一半——老一代——和我剛才提到的一樣害怕，而年輕一代，我認為他們中的很多人並不了解其中涉及的風險背景。」





「我不認為這是新聞」





洛伊研究所研究員徐元敬（ Jennifer Hsu） 表示，澳洲媒體對近期中台緊張局勢的報道主要集中在美中與台灣夾在中間的競爭上，「沒有充分了解在台的台灣人如何反思問題」。





她認為當然有軍事演習……北京對佩洛西訪華的反應主要集中在軍事方面。 但在台灣的台灣人也在過著他們的日常生活。



美國眾議院議長佩洛西（左）會見台灣總統蔡英文。 Source: AAP / AP 顏杏芳表示：「在她 [佩洛西] 到達之前，關於她是否會來的炒作……我知道媒體正在尋找一個故事……[媒體] 總是追隨轟動。 但我認為，對於兩個民主國家，對於他們的領導人來說……交流思想是很正常的。」





她未知台灣社區對此感覺如何，就她個人而言，她不認為這是新聞。



接下來發生甚麼？

徐元敬表示，中國最近的軍事演習，加上其軍用飛機在過去一年侵入台灣防空識別區（ADIZ），「確實改變了現狀」，而「北京不斷改變路線」。





她指出中國一直將台灣問題視為領土，展示實力、軍事演習和導彈都向美國強烈表明它侵犯了其主權問題的嚴重不滿。



「可以將其與 1996 年的導彈危機相提並論，但我認為與此同時……北京在導彈、演習方面開展的後續活動——確實改變了現狀。」





至於澳洲的外交政策，徐元敬說，總理艾巴尼斯和他的政府在處理澳洲與中國的關係時表現出更大的克制。



艾巴尼斯政府在不改變[中國和台灣]現狀方面保持了相當自律的立場。 在澳洲與台灣的接觸方面，它繼續承認一個中國政策，對此沒有任何動靜。



