【五獅脫籠走失】澳洲著名動物園發「一級戒備警告」

約在今早上 7 點 30 分，有居民報告說，動物園一度發出一級戒備警告，園內亦現響亮警號，而除了獅子飼養員外，所有工作人員都被指示要前往「避難處」暫避。





今早有聽眾向 2GB 的早晨節目爆料而令事件曝光。





該名聽眾指他的一名親戚是動物園內的建築工人，對方向他發送手機信息。



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有四隻獅子逃脫，現場有警報響起，所有工人都被困在某間房內。 聽眾Andrew

新州警方亦派員到場戒備，但捉回獅子的任務將交由動物園管理員全權負責。





園方其後發聲明證實，表示職員已將獅子逐回其圍籠內。



「今早，Taronga Zoo Sydney 有五隻獅子被發現在其圍籠範圍之外，導致出現緊急狀況。」





「動物園有嚴格的安全措施，以防這些類似事故。所有在場人員被安排到安全區域，並無遊客或職員受傷。」





幸運的是，獅子是在動物園開放時間前逃脫，即當時園內亦只有工作人員。





