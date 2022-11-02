【冷規則少人知？】司機為「慳幾分鐘」隨時罰幾百兼扣分





昆州的交通及主要道路部門昨日趁《國際三文治日》在Facebook上發新帖對司機作出溫馨提示，指若在開車時吃喝會導致「嚴重分心」，強調在澳州的所有州份，司機都有機會因此而被罰款。



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「司機分心是昆州道路交通事故的主因之一。」



如果您沒法正確控制車輛，或者駕駛時缺乏小心或專注，可能會被罰款 575 元、並被扣 3 分。 昆州交通及主要道路部門

「因此，請司機們確保不要單手駕車，也不要將視線從路上移開來吃東西。」



最好在安全的地方停下來品嚐三文治！ 昆州交通及主要道路部門

帖文引發熱議，雖然有網民認為帖文「有創意」，但不少網民指出，駕駛者根本無法長期將雙手放在軚盤上。



你必須始終有兩隻手留在軚盤上？這說法並不合理。 網民

當您駕駛 18 速（的手波貨車）時，你無論如何都經常要有一隻手留在波棍上頻繁轉檔。 網民

若要手動關閉窗戶怎麼辦？ 網民

亦有網民異口同聲指，見過有警察在駕駛時吃喝。



有趣的是，這帖子今日發出是十分合時，因我今早開車時看到有警察在吃三文治。 網民

也許你應該向所有的警察教導這項法律，我見過他們在開車時大吃大喝，他們並非凌駕於法律之上！





該部門在留言中亦補充指，司機若在短時間內將手從方向盤上移開，來對車輛進行操作是可以的。



但在開車時吃東西可能會被警方認為是沒有正確控制車輛、及分心駕駛。 昆州交通及主要道路部門

「若有要不停在三文治與路面之間來切換視線，意味著你要不停改變你的參考視點，若在緊急情況下、可能會令司機失去寶貴的時間。」





「法律的存在是為了保證所有人的安全，所以也許司機應考慮在開車前將三文治吃完。」





雖然從技術上，在駕駛時吃喝並不違法，但如果這樣做會導致司機分心，駕駛者可能會被罰款。





但「司機分心」是澳洲每個州及領地均通用的一般道路規則，因為司機必須「始終完全控制其車輛」、並且不能失去注專力。





因此，如果警察認為，司機在方向盤後吃喝會對您的駕駛能力產生負面影響，他們有權執法、向司機處以巨額罰款。





在新州，有關罰款為$448及扣 3 分，但如果在校區內犯規，罰款將飆升至$561及扣 4 分。在維州，司機將面臨 $387 罰款及扣 3 分的罰則。





