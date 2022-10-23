長者生活習慣好 護老院自會遠離

很多長者都喜歡在家中生活，除非真的不能自我照顧，否則不會考慮入住護老院 (即安老院)。但究竟哪些長者會有更大機會需要入住護老院呢？





“The 45 and Up Study ” (年滿 45 歲的研究) 是一個持續性的長期研究，參與者來自新州，達到 12 萬 7,000 個男女，主要研究長者如何才能活得健康。





每一個人會依據他們 5 大生活習慣打分。每個生活習慣最高可獲 2 分，換句話說，如果大家該 5 個生活習慣都是美好的，便可獲得 10 分滿分。





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培養出好的生活習慣，可降低入住護老院的概率。 Credit: A Koolshooter/ Pexels 該 5 大生活習慣是 — 吸煙、體力活動、坐著、睡眠和飲食 （smoking, physical activity, sitting, sleep and diet）。





研究員把參與者所獲得的分數，分為 3 大風險小組 — 高危一族 (0-5 分)、中危人士 （6-8 分）和低危一族 (9-10 分)。





約 1/4 的參與者屬於低危那組，62% 屬於中危，至於高危的，則佔總數的 14%。





11 年多過去了，研究員再找來參與者作調查，發現有超過 2.3 萬人 (佔參與人數 18%) 首次被送入護老院。





跟那些低危一族相比，高危一族入住護老院的，比低危一族高出 43%，而中危一族則只高出 12%。





那些最不健康的參與者 (分數少於 2 分) 比最高分數 (9-10 分) 入住安老院的比例，足足高出一倍。





有趣的是，在那組最不健康的人士當中，60-64 歲的，比年紀較他們大的，入住護老院的比例還要略高。但是否過重卻不是一個影響因素。





在研究的 5 個生活習慣中，飲食因素沒有明顯關聯，但另外 4 種生活習慣 則與入住安老院有關，其中吸煙者入住護老院的比率最高，那些當前有吸煙習慣的人，比非吸煙者高出了百分之 55。





研究人員希望研究結果能驅使大家，維持或培養一些良好的生活習慣。







