蜥蜴 | 與澳洲野生動物一起生活

重點 蜥蜴是後園的好幫手，吃掉蛞蝓和蝸牛

蜥蜴經常出現在游泳池和池塘附近

蜥蜴吃蛞蝓、蝸牛和昆蟲

澳洲到處都可找到毛茸茸、有毛和有鱗的動物。通過 SBS學英語可認識一些常見的澳洲動物並提高你的英語技能。





播客原文

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你有沒有在花園裡看見過一隻





有著藍色大舌頭的爬行動物？





牠是藍舌蜥蜴。





牠們喜歡吃蝸牛和昆蟲，





所以牠們是花園裡的好幫手。





與澳洲野生動物一起生活





蜥蜴





澳洲有數百種





不同的爬行動物。





蛇和蜥蜴有時看起來非常相似。





如果爬行動物有腿，





牠很有可能是蜥蜴。





如果你能看到有耳朵，





那麼牠也是一隻蜥蜴。





蜥蜴在澳洲的後院很常見。





藍舌蜥蜴分佈於





澳洲東岸和南澳。





這種蜥蜴長約 60 厘米





並經常出現在花園中。





牠們通常是灰色或棕色的





軀體上有深色的粗條紋。





當然，牠們的舌頭是藍色的！





如果你住在澳洲東岸，





可能還有另一種蜥蜴





會在你的後院裡出現





牠稱為水龍 (橫紋長鬣蜥)。





牠有一條長長的尾巴和





強壯的腿，這對游泳很有幫助。





水龍長度大概 90 厘米。





蜥蜴經常在靠近游泳池





和池塘的地方出沒。





牠們喜歡躺在石上曬太陽。





這種溫暖能幫助牠們消化食物。





蜥蜴愛吃蛞蝓、蝸牛和昆蟲。





你應該避免在你的花園裡





使用蝸牛誘餌





因為牠也可以把蜥蜴殺死。





藍舌蜥蜴和水龍都很害羞。





牠們沒有毒。





如果你遠離牠們，





牠們便不會傷害你。





最好不要打擾牠們。





狗和貓均可能攻擊蜥蜴。





當藍舌蜥蜴受到攻擊時，





牠或會把尾巴斷掉。





如果你發現一隻受了傷的蜥蜴





請致電野生動物救援服務求助。





小測驗時間！





水龍能夠…





…跳舞、說話或游泳？





水龍能夠游泳。





你家後院有蜥蜴真是太好了。





牠們會好好照顧你的花園，





幫你清除蛞蝓和蝸牛。





我們喜歡和蜥蜴一起生活！



