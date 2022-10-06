【大學問】澳婦 Driveway 停車被罰 斥「過於嚴苛」

在澳洲開車除了需要技巧，更要熟讀各種交通罰則，一不留神可能造成巨大損失。





但除了開車有學問，停車也有極有學問，否則就有可能接到無情「牛肉乾」。





昆州一位居住在洛根（Logan）的居民，近日在社交平台上發布帖文，表示：自己收到96 元的罰款，違規通知上列出她的罪行是「在行車道上或在越過行車道（driveway）停車，而非下車或接載乘客。」





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這位不願透過姓名的女士認為罰款十分嚴厲，自己只是將汽車停泊在行車道上，並無觸犯法規，正考慮向相關部門提出異議。





她更向七號台表示經常見到其他人這樣泊車，把照片發放到社交平台上，希望其他居民評理。





違規女士上傳罰款通知



昆州法律規定「司機不得在妨礙車輛或行人進出人行道坡道或進入人行道的位停車。」





該女士被指是由於車輛未全然泊放私人車道上，穿越屬於公用地方的土地而遭到罰款。





洛根市議會不對個別案件發表評論，但表示由於汽車停在人行道上，行人被迫在路上行走是不安全的。





市議會表示，收到有關居民停車習慣的投訴，包括在車道上停車的方式迫使行人以不安全的方式在路上行走。





市議會指：為了響應社區的需求，開展了教育和執法活動，以確保 Yarrabilba 地區的安全和宜居性。





其他州亦有類似法規，維州路局清楚標明：司機不得將車停在自行車道、人行道、共享路徑、分隔帶或與建成區一段道路相鄰的自然帶上，除非駕駛員將車停在停車標誌允許的地方。





新州亦明文規定司機禁止穿過行車道，除非要接送乘客。同時，在行人道和自然地帶亦禁止停車，除非有標誌允許。





民眾可前往各州和領地相關部門參閱不同的停車規例。



