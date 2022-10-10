《迷失辭海》第二季載譽而歸 澳洲成人重新學習紀錄片

澳洲約700 萬成年人(約43%)在日常生活中無法閱讀短訊、車站目的地的名字、甚至寫信。更令人震驚的是900 萬(53%)澳洲人每天面對運算的困難，他們無法準確解讀時間表或計算找換。





SBS紀錄片《迷失辭海》系列載譽而歸，將於 10 月 12 日(星期三)晚上 7 點 30 分推出全新第二季，揭示澳洲驚人的低識字率和算術水平。





識字倡導者 Jay Laga'aia 將在第二季再次擔任主持，《迷失辭海》由三個部分組成，講述另外九位勇敢的澳洲人如何克服閱讀、寫作和計算的困難，並經歷一段自我發現、改變日後生活的旅程。





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澳洲成人識字委員會主席 Jo Medlin 和成人識字導師 Adam Nobilia 擔任小組導師，帶領勇敢的參與者重返課堂，進行為期九週的密集式訓練課程。並於現實中測試他們訓練後的閱讀、寫作和計算能力。



Lost for Words teachers Jo Medlin and Adam Nobilia Source: SBS



故事由一位 72 歲的祖母欲拼寫她孫兒的名字開始，到另一位參與者希望能為妻子寫一封信，接著另一位期望能在職場上獲得晉升，每位參與者都有著不同的個人動機，期望提高自己的閱讀、寫作和計算能力。





SBS 紀錄片負責人約瑟（Joseph Maxwell）表示： 「第一季《迷失辭海》揭示了澳洲一個大多數人都不知道的重大問題。這部感人、令人振奮的紀錄片提醒大家，如何能夠透過娛樂激發社會進行真正持久的改變。」





澳洲成人識字委員會主席Jo Medlin說： 「《迷失辭海》第二季是澳洲成人識字的一個重要里程碑，它提高了公眾的意識，同時改變了參與者的生活。國際識字日是要提醒大家關注許多澳洲成年人每天都遇到認字的問題。」





執行製片人托尼 (Tony De La Peña) 表示： 「製作這個系列讓人大開眼界，公眾能了解到低識字率和算術技能對人們生活的影響。不能閱讀或寫作是一種恥辱，不少人把這種感覺隱藏起來。在這個系列中，參與者學習生活中一些策略，從而帶來全新的自信—他們在最後一天走出課堂，看起來完全像另一個人。能夠參與一套真正改變人們生活的節目讓我感到非常的榮幸。」





《Lost for Words》第 2 季將於 10 月 12 日(星期三)晚上 7 點 30 分在 SBS 和 SBS On Demand 首播，並將以五種語言阿拉伯語、簡體中文、繁體中文、越南語和韓語字幕在 SBS On Demand 上播放。



‘Lost For Words’ Source: SBS 請登入 SBS On Demand 中文系列 ，欣賞配有繁體中文字幕電視或電影。

