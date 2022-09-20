新州被定罪殺人犯點解可能無得假釋？

新州將加強「沒有屍體不得假釋」（No body no parole）的法例，以驅使被定罪的兇手透露受害者屍體的下落。





州長佩洛德（Dominic Perrottet） 表示，將會在今個星期向議會提交這項新議案。





新法例亦將影響現時新州監獄中約六名囚犯。





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佩洛德在今天（20／9）發表的一份聲明中說：『我們將使那些故意拒絕透露受害者遺體資料的罪犯無法獲得假釋。』



上個月，前雪梨教師道森 (Chris Dawson) 因被控 40 多年前謀殺從北部海灘家中失踪的 33 歲妻子麗奈特罪成，而這項法案則被稱為“麗奈特法”。





麗奈特是兩個孩子的母親， 她的屍體從未被找到，現時亦有人發起請願遊說對有關法例進行改革。





佩洛德說，他希望這項立法能夠安慰悲痛的家庭。





他說：『無法找到親人的屍體對受害者的家人和朋友來說是極其痛苦的，它剝奪了受害人獲得適當安息的尊嚴。』





『這些法律是為了阻止被判犯有謀殺或殺人罪的囚犯獲得假釋，除非他們與警方合作結束對家人的折磨，並將他們親人的遺體歸還給他們。』





改革將意味著州假釋管理局 (SPA) 必須要斷定罪犯在確定受害者的位置上的合作已經令人滿意，否則將不能獲准假釋。





假釋管理局將依靠警察局長的書面建議和其他相關信息來決定罪犯是否對受害人的屍體位置的問題上與警方的合作已達致令人滿意的程度。





懲教廳長李杰夫（Geoff Lee） 表示，改革以其他司法管轄區的法律為藍本，並將適用於新州所有目前和未來尚未考慮申請假釋的已定罪囚犯。





李杰夫說：『任何即將獲假釋的囚犯如果拒絕與警方合作，但卻想保持獲得假釋的話，都應該認真考慮。』





該法案的改變，將使新州與昆州、西澳、南澳、維州和北領地的法例一致，如果罪犯拒絕透露受害者遺體的下落，他們可能會被拒絕假釋。



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