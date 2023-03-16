【突發】新西蘭北部逾7級地震 澳洲暫無海嘯威脅

澳洲地球科學署（Geoscience Australia）在今日（3月16日）中午測得新西蘭東北部的克馬得群島（Kermadec Islands）附近海域發生地震，震源10公里，距離北島約1000公里。





當局原本錄得震級6.8，後調整為7.1級。氣象局證實澳洲不會受到海嘯影響。





新西蘭政府也發佈聲明確認沒有風險：「南克馬得群島的7級地震，不會對新西蘭造成海嘯威脅。」該群島面積細小且處於地震帶，沒有常住人口。





一位正在新西蘭東部海域乘坐郵輪旅遊的澳洲港人向SBS廣東話的記者表示，地震發生時他正在基督城的市區觀光，及後上船都沒有震感。



