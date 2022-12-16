【卡塔爾風味】香煎魚燜飯

卡塔爾世界盃期間，SBS Food特邀在墨爾本開設餐廳的女大廚Huda Albardawil介紹相當獨特的阿拉伯香煎魚燜飯（Machbous kanaad）。





這道料理令她回想起小時候，在1999年元旦當天和父母一同去多哈中央市場，一進門魚腥味便撲鼻而來。魚販們把魚放在冰碎上，叫喊著「Sematch taza（新鮮的魚）！」





她還記得，父母買了3公斤的「kanaad」，即澳洲常見的「kingfish」，回家後爸爸負責清洗，媽媽則負責烹飪，她還給媽媽讀食譜。烹製好的魚香味，令他們尚未開飯就忍不住率先品嚐起來。





這份食譜除了可以煎魚，改用蝦、雞肉或羊肉也完全可以。唯一必須保留的步驟就是製作卡塔爾風味的調味料bizar。





Bizar是卡塔爾一種傳統香料，每家每戶可能都有不同的製作配方，但香味同樣沁人心脾，令人胃口大開。



卡塔爾香料bizar。 Source: SBS

250克卡塔爾香料bizar

材料：

乾檸檬2個，荳蔻莢4湯匙，帶殼荳蔻莢2湯匙，肉桂條4根，芫荽1杯，薑黃根1條，混合黑白胡椒粒¼杯，茴香種子3湯匙，孜然種子¼湯匙，八角5個，肉荳蔻半茶匙（切碎），月桂葉10片



做法：

在炒鑊中混合所有材料，中火翻炒3至4分鐘。 聞到香味後，靜置10分鐘或待其完全冷卻。 把材料倒入攪拌機，研磨至光滑，可能需要較長的時間。 濾去較大的碎片後，香料粉用罐裝好備用。

注：

乾檸檬是用鹽水煮過並太陽曬乾的原隻黑色檸檬，有強烈的酸味和煙熏柑橘味。 如沒有攪拌機，可用咖啡豆研磨機等代替。

香辣煎魚炒飯的材料。 Source: SBS

六人份卡塔爾香煎魚燜飯

材料：

Kingfish原條2公斤，印度香米4杯，酥油（ghee）2湯匙，洋蔥3個（切碎），生薑碎1湯匙，蒜頭粒1茶匙，bizar香料2湯匙，青椒1條，乾檸檬2隔，月桂葉2片，鹽1湯匙，芫荽少許（切碎），麵粉1杯，芫荽¼杯



做法：

魚切開約5厘米厚的魚塊若干，洗淨並用紙吸乾。 洗淨印度香米，用水浸泡5分鐘，去水後放在一旁備用。 在鍋中加入酥油和洋蔥，中火烹煮。 洋蔥變通透後，加入生薑、蒜頭、bizar香料、青椒、乾檸檬、月桂葉和鹽，翻炒並攪勻。 聞到香味後加入部份魚塊，炒至兩面染上香料的棕色，加入芫荽和8杯熱水。 倒入備好的香米，水滾後蓋上鍋蓋，文火烹煮20至30分鐘。 剩餘魚塊用香料和鹽塗勻，再裹上麵粉，然後在鑊中煎熟。 飯鍋裡的水份消失後，舀到碟子上，配煎魚一同享用。

注：

最後擺盤可放上芫荽和檸檬片，風味更佳。