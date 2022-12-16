【卡塔爾風味】香煎魚燜飯

卡塔爾世界盃期間，SBS Food特邀在墨爾本開設餐廳的女大廚Huda Albardawil介紹相當獨特的阿拉伯香煎魚燜飯（Machbous kanaad）。
這道料理令她回想起小時候，在1999年元旦當天和父母一同去多哈中央市場，一進門魚腥味便撲鼻而來。魚販們把魚放在冰碎上，叫喊著「Sematch taza（新鮮的魚）！」
她還記得，父母買了3公斤的「kanaad」，即澳洲常見的「kingfish」，回家後爸爸負責清洗，媽媽則負責烹飪，她還給媽媽讀食譜。烹製好的魚香味，令他們尚未開飯就忍不住率先品嚐起來。
這份食譜除了可以煎魚，改用蝦、雞肉或羊肉也完全可以。唯一必須保留的步驟就是製作卡塔爾風味的調味料bizar。
Bizar是卡塔爾一種傳統香料，每家每戶可能都有不同的製作配方，但香味同樣沁人心脾，令人胃口大開。
卡塔爾香料bizar。 Source: SBS
250克卡塔爾香料bizar
材料：
乾檸檬2個，荳蔻莢4湯匙，帶殼荳蔻莢2湯匙，肉桂條4根，芫荽1杯，薑黃根1條，混合黑白胡椒粒¼杯，茴香種子3湯匙，孜然種子¼湯匙，八角5個，肉荳蔻半茶匙（切碎），月桂葉10片
做法：
- 在炒鑊中混合所有材料，中火翻炒3至4分鐘。
- 聞到香味後，靜置10分鐘或待其完全冷卻。
- 把材料倒入攪拌機，研磨至光滑，可能需要較長的時間。
- 濾去較大的碎片後，香料粉用罐裝好備用。
注：
- 乾檸檬是用鹽水煮過並太陽曬乾的原隻黑色檸檬，有強烈的酸味和煙熏柑橘味。
- 如沒有攪拌機，可用咖啡豆研磨機等代替。
香辣煎魚炒飯的材料。 Source: SBS
六人份卡塔爾香煎魚燜飯
材料：
Kingfish原條2公斤，印度香米4杯，酥油（ghee）2湯匙，洋蔥3個（切碎），生薑碎1湯匙，蒜頭粒1茶匙，bizar香料2湯匙，青椒1條，乾檸檬2隔，月桂葉2片，鹽1湯匙，芫荽少許（切碎），麵粉1杯，芫荽¼杯
做法：
- 魚切開約5厘米厚的魚塊若干，洗淨並用紙吸乾。
- 洗淨印度香米，用水浸泡5分鐘，去水後放在一旁備用。
- 在鍋中加入酥油和洋蔥，中火烹煮。
- 洋蔥變通透後，加入生薑、蒜頭、bizar香料、青椒、乾檸檬、月桂葉和鹽，翻炒並攪勻。
- 聞到香味後加入部份魚塊，炒至兩面染上香料的棕色，加入芫荽和8杯熱水。
- 倒入備好的香米，水滾後蓋上鍋蓋，文火烹煮20至30分鐘。
- 剩餘魚塊用香料和鹽塗勻，再裹上麵粉，然後在鑊中煎熟。
- 飯鍋裡的水份消失後，舀到碟子上，配煎魚一同享用。
注：
- 最後擺盤可放上芫荽和檸檬片，風味更佳。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。