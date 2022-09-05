喜鵲 | 與澳洲野生動物一起生活

重點 喜鵲可以活上30年

喜鵲在春天生蛋，牠們可能會衝向你來保護巢穴

他們有很好的記憶力，可以記住讓牠感到威脅的人

澳洲到處都可找到毛茸茸、有毛和有鱗的動物。通過 SBS學英語可認識一些常見的澳洲動物並提高你的英語技能。





播客原文

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你看見過你附近的公園有一個





上面寫著





「警告 — 俯衝喜鵲」的標記嗎？





就讓我們談談澳洲喜鵲吧





牠是澳洲最受人喜愛的雀鳥之一。





與澳洲野生動物一起生活





喜鵲





喜鵲很喜歡嬉戲也很有趣。





牠們有黑色和白色的羽毛





而脖子上有個白色兜帽。





在整個澳洲都能找到喜鵲的蹤跡。





牠們喜歡草，





所以牠們喜歡住在住宅區。





澳洲喜鵲會





在同一個地區住上很多年。





這個地區稱為牠們的「領地」。





牠們要不是和伴侶，便是





和一群較年幼的喜鵲一起生活。





喜鵲能活上 30 年。





你的後院有喜鵲真好。





牠們愛吃會危害你的





草地上的蠐螬。





喜鵲也愛吃昆蟲、蜥蜴、





小老鼠和蜘蛛。





喜鵲在春天產卵。





這是牠們繁殖的季節。





在這段時間，





喜鵲會捍衛自己的領地。





牠們為了保護鳥蛋和雛鳥





可能會俯衝下來撲向你。





喜鵲每次俯衝撲人





會越來越接近





直到那個人離開為止。





喜鵲只會俯衝幾個星期





待幼兒離開鳥巢便會停止。





在這段期間，你可以戴上帽子





或打傘來保護自己的頭部。





另外要緊記的，是





在繁殖季節期間





不要走近牠們的鳥巢。





千萬不要向著喜鵲





揮舞棍子或扔石頭。





牠們有很好的記憶力





能記住那些曾經





讓牠們感受到威脅的人。





小測驗時間！





喜鵲在什麼期間會俯衝攻擊…





…繁殖、餓了還是睏了？





喜鵲在繁殖期間會俯衝攻擊。





如果你善待喜鵲的話





牠們會信任你。





牠們會幫你除去草地上的蠐螬。





我們喜歡和喜鵲一起生活！



