【震驚】光天化日華人區發生隨機擄人案

在澳洲，有數個華人大區為人熟悉。周一（8月15日），其中一個為人所知的墨市東部華人區—Box hill發生令人震驚的隨機擄人案。





據報，周一下午3時45 分左右，一名乘搭電車109 線的男子在Boxhill 附近的 Elgar 路下車，在下車時，他企圖把一名陌生男童在電車上拉走。





車上一名女乘客及時反應過來，把男孩拉住，阻止了該名男性的舉動。





Advertisement

男子在失敗後，便向 Box Hill Central 購物中心方向逃之夭夭。





周二（8月16日）上午，當地警察與過境犯罪調查組官員的聯合行動下，在Box Hill 拘捕了該名來自Camberwell 的 39 歲涉案男子。





他目前正在接受盤問。警方尚未對他提出任何指控。





警方現對該事件展開調查，警方聲明證實調查人員正在跟進相關事件，亦呼籲任何目擊者或可能掌握相關信息的人，撥打滅罪熱線 1800 333 000。

