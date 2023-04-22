維州的 Strathmerton奪命車禍 五名死者中據報有一港人和三名台灣人

維州警察助理處長(交通部) Glenn Weir 在周五的記者會上表示，這場交通意外是「慘不忍睹」(Horrfic) 。被撞毀的 Navara 私家車，車上一共五人，無一生還，全部即場死亡。





據維州警方初步公布資料顯示，死者中，女司機是澳洲人，另外死亡的四名乘客，一名是男姓而另外三人是女姓，全部是亞洲籍人士。據澳洲的《先驅太陽報》報導，死者中有一名是港人，而另一名是台灣人。台灣《三立新聞網》的報道就表示，有三名死者是台灣人。





台灣《三立新聞網》的報道指，台灣駐墨爾本辦事處於20日晚，接獲一位度假打工的台灣人電話表示，他接獲維州Cobram警方通知，他的房東當日下午在維州Cobram郊區遇上嚴重連環車禍，車內好像有度假打工的台灣人，請駐處幫忙查詢並給予協助。





報道續稱，台灣外交部表示，經駐處向當地警官洽詢，車禍共造成五人死亡，後經警方確認死者身分，其中包括三名台灣人。





SBS中文向維州警察查詢相關資料，發言人表示，有關死者的國籍，現階段未有進一步消息可以公布。





事發於周四(20/4)，一名29歲男司機，架駛白色平治私家車，以時速118 公里行駛至 Murray Valley Highway和Labuan Road的交叉口，撞向一輛日產 Navara私家車，後者隨後被一輛行駛中的B-double 大型貨撞上。警方和救護車接報到場，日產 Navara 車上的五人當場死亡。警方指出，該路段的最高車速上限是100 公里。





大型貨車司機是一名55歲的男子，來自Marionvale，他沒有受傷並在現場協助調查。懷疑超速駕駛的 29歲白色平治私家車司機與女乘客受輕傷。29歲男司機將被控以五項危險駕駛致他人死亡罪名，並將在Shepparton地方法院受審。





維州警察助理處長(交通部) Glenn Weir 在記者會上表示，他看過大型貨車上的行車記錄儀畫面，他形容場面是「慘不忍睹」。





「我看過卡車上的畫面，實在是可怕。這次簡單的碰撞造成了災難性的破壞，導致五人喪生。」





警方呼籲如市民有有任何與本案有關資料，請致電熱線電話 1800 333 000 or 或可於網上提供資料，內容絕對保密，網址是: www.crimestoppersvic.com.au .



