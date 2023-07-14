男子網上售假金條 疑有多人上當

警方表示，這名33歲男子首先在社交媒體上展示實際上是虛假的黃金，試圖吸引買家並誘使他們當面交易，男子涉嫌在過去兩個月在Sunshine Coast有進行交易。





在6月10日，一名男子在Glass House Mountains附近的Bruce公路其中一間加油站與疑犯見面，購買三條疑犯稱為是黃金金條的物品。





在對金塊進行檢測後，購買者發現並不是純金，而是鍍上金的銅。 他於是報警。





7月6日，第二名男子在同一地點與賣家見面，警方在附近等候。 該男子一出示假冒金條，警方立即出現並將他拘捕。





警方在一份聲明中指「警方也趕到現場，當該男子出示金條和測試設備後，他就被拘捕。」





這名來自新州Hornsby的33歲男子，被指控三項欺詐罪名，一項試圖欺詐罪名，以及持有違法財物兩項罪名。 他被拘留在監禁中，將於8月4日在Maroochydore初級法院出庭，





警官懷疑他在被捕之前可能已進行多次交易。 促請任何有更多訊息的人，立即前往報案。警方並未透露買家支付了多少錢。





警方呼籲，不要在社交媒體的廣告上購買黃金，如果想購買黃金，一定要謹慎，並通過信譽良好的黃金交易商進行交易。





調查仍在繼續。



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