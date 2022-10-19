【不可不知】遊客餵食狗狗 被途人「㧻魁」重罰$2300

一名23歲的男子在本年4月前往弗雷沙島（Fraser Island ），在排隊等候渡輪時，其他人看到他餵食澳洲野狗（Wongari），他的行為被公眾拍下照片。





公眾將有關照片交給護林員作出舉報，並表示涉事的年輕遊客「肆無忌憚地」餵食野狗。





在審查了證人口供及有關的相片證供後，昆州公園和野生動物服務（Queensland Parks and Wildlife Service，簡稱：QPWS）人員亦向涉事查證他是否有涉及餵食狗隻的行為。





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男子亦承認他在清理車子時，將車內的餅乾扔到有野狗旁的沙子內。





該男子最終在本周被判罰$2300 元，比最高被判罰的$11,500 元為低。





DES 經理德弗里( Mike Devery)在聲明中表示感謝民眾熱心舉報。





他表示懲罰措施是為了保證人和動物的安全。





他說：餵食野狗會使它們養成習慣並接近人們尋求食物，這可能會使人們和野狗處於危險之中。





昆州弗雷沙島（Fraser Island ）一向亦是深受遊客歡迎的渡假勝地，曾在1993年被列入世界遺產，更被原住民稱為天堂的島嶼。





德弗里指：每年約有40萬人訪問該島，其中一小部分遊客無視野狗和其他居民或遊客的安全。





弗雷沙島曾有多次野狗襲擊人類的記錄，包括2019的１月、２月及４月，當地均發現有小童及成人被野犬攻擊的個案，令當局要自2019年開始，不斷增加被發現干擾野狗人士的罰款。





根據 2020 年自然保護（動物）條例，在野外餵養危險、有毒或能夠傷害人的本地動物是違法。





在去年4月17日（星期六），一名兩歲男被澳洲野狗咬傷，更要由醫療飛機運往醫院搶救。





這是今年第二次有人因在 Hook Point 等待渡輪時餵食野狗而被罰款。



護林員鼓勵民眾注意野狗，小心安全，若遇到野狗或見遊客餵食野狗，可致電 07 4127 9150 或發送電子郵件至 dingo.ranger@des.qld.gov.au 報告。



