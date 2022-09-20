墨市中心男子攜汽油瓶挑釁警員被捕 現場一度封路電車停駛

事發今日（9月20日）清晨7點，警方接報一名身穿黑衣、頭戴黑色鴨舌帽的男子在墨爾本市中心William Street的CGU大樓門外「行為異常」，趕到現場後發現其帶著一個手推車，上面裝滿了汽油罐、煤氣瓶、布料和其他化學品。





看見警員後，男子開始語帶威脅、將液體灑到地上，並舉起一塊寫著「shoot me」（開槍射我）的紅色紙牌。警方封鎖道路、疏散人群後開始與男子談判，期間男子開始哭泣。



據報「行為異常」的男子。 Credit: AAP Image/Supplied by Sam Di Palma

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約7點45分，男子接受警員拘捕，在押解下送院。警方隨後指威脅已解除，為道路解封，消防亦指沒有起火危險。附近電車在9點半恢復。





一名目擊者向澳洲廣播公司（ABC）表示，見到特警檢走多個裝有透明液體的瓶子，現場被迅速清理。





署理高級警長Bonnie Heazlewood表示，檢驗後發現瓶中液體只是清水。「他正和警方合作，沒有（造成）傷亡。調查仍在繼續，據我們所知沒有物品損毀、沒有人受傷。」



