男子攜帶此類「違禁品」 當場被取消簽證、遣返回國

一名企圖入境的澳洲旅客，在入境的行李中，被發現藏有六公斤的肉。他的簽證因而被取消，同時亦罰款 $2700 元。政界表示他的行為會為澳洲農民帶來「極大風險」。





六公斤的肉包括 3.1 公斤的鴨、1.4 公斤的巴東牛肉、超過半公斤的雪藏牛肉及近 900 克的雞。





這一些違禁品均在上周，珀斯機場內，由澳洲生物安全官員進行檢查時發現。





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該名男子的入境旅客申報卡上，聲明未有帶有任何肉類、家禽或其他食物帶入澳洲。



澳洲聯邦內政部長歐妮爾（Clare O'Neil）表示，該名男子被發現攜帶違禁肉類後，簽證已被澳洲邊防人員取消。





同時，他被罰款 2,664 元，之後被驅逐出境。





為了保護澳洲的農業，自上月開始，聯邦政府出台了更嚴厲的處罰措施，禁止民眾將來自高傳染性口蹄疫國家的肉類帶入澳洲。





農業、漁業和林業部長懷特（Murray Watt）表示：這是一個非常嚴重的違規行為，這名旅客受到了他們可以處置的最嚴厲處罰。





他指邊防生物安全官員和 ABF 的行動再次保護了澳洲社區和農業部門免受可能造成巨大損害的有害生物安全風險。





該男子行李中的肉類有攜帶口蹄疫和非洲豬瘟的風險。





他表示：嚴格執行邊境的規則確保了生物系統的安全，以保護澳洲作為安全、健康、優質食品領先供應商的國際貿易聲譽。





歐妮爾亦指這是為甚麼政府會取消違反旅行簽證及遣返他們的原因。





懷特補充，在旅客申報場後，澳洲會退還可以攜帶入境內的食物給旅客。



