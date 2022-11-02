雪梨受歡迎地區將引入3D斑馬線

3D立體的圖象在日常生活中經常出現，3D美術館亦大受民眾歡迎。然而，新州街頭上更即將出現 3D立體斑馬線。





斑馬線在不少人心中，只是髹有黑白間條紋，兩旁有「之」字形白線，用以提醒可能有行人正在橫過馬路，駕駛者必須要小心注意。





雖然這些斑馬線大家都知道其作用，但為了提升路口行人安全，以3D立體彩繪形式所繪製的斑馬線加強視覺效果，使駕駛反射性放慢速度，更加可以成為另類打卡點。





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新州曼利海灘（Manly Beach）附近的海濱街道上，將引入這樣「浮動」的3D 立體斑馬線。





這一個 3D 斑馬線的計劃是由北部海灘市議會與新州交通局合作，希望可以在人流量大的著名海灘使用，用以減慢車速，使該地的意外可以減少。





議會都在使用它著名的旅游海灘附近的人流量大。





斑馬線的改造原定在上周日（10月30日）開始，但由於潮濕的天氣使工程有所延誤，預料將會在周四（11月3日）開始。





雖然此 3D 試行計劃尚未正式開始，但在該市議會的社交媒體 Facebook 專頁上卻引來當地社區的熱烈迴響。





有民眾發表意見表示，前往該地區的遊客可能會認為自己遇到道路上的「障礙物」，感到困惑，猛踩剎車，導致的意外會被預防的為多。





亦有民眾擔憂3D 斑馬線所產生的視覺錯覺，會導致老人絆倒受傷害。





市議會表示：當行人穿過它時，該裝置仍然看起來像一個普通的二維平面斑馬線。





該委員會表示，該斑馬線將迎合老年或殘疾人士，「因為它們是平坦的，對行人沒有障礙，並且仍然像標準過境點一樣具有高對比度」。





該試驗預計將持續六個月，並將評估司機、行人和社區的行為。





如果成功，北部海灘市議會將考慮將試驗擴大到其他大流量大和車流量大的地區。





類似的立體斑馬線已不是首次在澳洲出現，在墨爾本、達爾文、凱恩斯甚至昆州內陸小鎮布利亞亦有出現。





昆州的內陸城鎮布伊拉是澳洲首個在 2018 年試行的3D 立體斑馬線的小鎮。



