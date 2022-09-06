投資移民好去處：亞洲多國爭搶企業家 9萬蚊可攞歐盟永居

這些地方都提供投資移民，包括亞洲、美洲、歐洲，所需資金從19,000元到250萬元不等，附加條件也不盡相同。



澳洲：至少投資250萬澳元

澳洲的 商業創新與投資項目 提供4個途徑獲得讓企業經營者獲得簽證，然後在5年後可申請永久居留。





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4個途徑包括：



商業創新：申請者至少要有淨資產125萬澳元並在澳洲經營一間既有或初創企業。 投資者：申請者要投資到特定行業至少250萬澳元。 重要投資者：申請者要投資到特定行業至少500萬澳元。 企業家：申請者的初創企業要獲得州或領地政府提名以及第三方資金投資。

亞洲

香港：優才和「港二代」

香港的 優秀人才入境計劃 是計分制，評估申請者的年齡、教育程度、品格、語言和財務狀況。申請者要證明自己有足夠資金來獨立生活，但沒有最低投資要求。





新加坡：至少投資250萬新幣

新加坡的 全球投資者項目 為「有意在新加坡開創事業和拓寬投資」的人士提供永久居留權。項目包括3個投資選擇：





投資250萬新幣到初創企業或既有企業的分公司；投資250萬新幣到全球投資基金的針對新加坡公司的項目；投資250萬新幣到資產2億新幣以上的企業的新加坡分公司。



馬來西亞：60萬美元存款及資產

馬來西亞的 第二家園計劃 讓外國人獲得可續簽的10年居留權，相應地，申請者需要在當地有100萬令吉（約合22.4萬美元）的定期存款、提供價值35萬美元的資產證明，以及每月1萬美元的收入。



阿聯酋首都杜拜。 Source: EPA

阿聯酋：至少投資5.4萬美元

阿聯酋的 黃金簽證項目 為投資者提供以下5個選擇：





購置價值至少5.4萬美元的物業；購物價值至少5.4萬美元的物業並從當地銀行借貸；持有或合夥當地價值27萬美元的初創企業；創業計劃獲得當局批准；策劃商業方案並售出190萬美元價格。



泰國：申請費1.9萬美元

泰國的 精英簽證 為外國投資者提供10年居留，以會員制形式允許申請者從多達8個不同項目中挑選，其中最簡單的僅需約合1.9萬美元的「會員費」。



美洲

加拿大：初創企業+萬元積蓄

加拿大的 創業者簽證項目 要求申請者擁有符合條件的企業、獲得相關機構的推薦、符合語言要求，以及有一定積蓄。





積蓄最少要有13,310加幣，如果帶同家人的話則需要更多資金。



歐州

意大利：至少投資25萬歐元

意大利的 投資者簽證 為「在經濟和社會戰略領域作出重要投資」的非歐盟國民提供2年居留權。





4個投資選擇包括：購買200萬歐元的政府債券、投資50萬歐元到意大利企業、投資25萬歐元到意大利初創企業、投資100萬歐元到慈善機構。



葡萄牙移民項目備受歡迎。 Source: Flickr / flickr/Maria Eklind CC BY-SA 2.0

葡萄牙：8種投資選擇

葡萄牙的黃金簽證項目備受美國人青睞，包含8個不同投資選擇：





當地存款100萬歐元；經營企業創造10個就業；購置價值至少50萬元的物業；購置價值35萬元的物業，樓齡滿30年或在舊區；捐款35萬歐元到科研活動；捐款25萬歐元到文藝項目；認購35萬元的投資基金；投資35萬元到當地企業並創造5個就業。



西班牙：至少投資50萬歐元

西班牙的 投資者簽證項目 為「作出重要投資」的外國人提供居留權，4個投資項目選1個：





購買200萬歐元到西班牙的公共債券；購買100萬歐元的西班牙企業股份，或者投資到風投基金，也可以存款到金融機構；購置價值至少50萬元的物業；在當地創業，能提供就業及有積極社會經濟影響。



馬耳他：要求嚴苛

馬耳他的永久居留 簽證 有5項財務要求，較為嚴苛，僅行政費用就要4萬歐元。其餘要求包括在當地租屋或買屋（不同地區的物業有不同金額要求）、持有物業至少5年、向政府交款、向當地機構捐款。



馬耳他的嚴苛移民條件是否令人略感意外？ Credit: News from Malta - Photo Mike Nahili on Unsplash Photos

盧森堡：投資至少50萬歐元

盧森堡的 移民項目 要求申請者達到以下4個要求之一：投資至少50萬歐元到當地既有企業；投資至少50萬歐元到當地初創企業並在3年內創造至少5個就業；投資至少300萬歐元到任何當地企業的管理和投資架構；存款至少2千萬歐元到當地今日機構，儲蓄至少5年。



奧地利：穩定住所+月薪過千

塞浦路斯：投資至少30萬歐元

塞浦路斯的 投資移民簽證 針對非歐洲國民，需要投資至少30萬歐元到4個類別之一：購置物業、購置非住宅物業（如酒店、商鋪、咖啡店）、購買登記企業的股份、認購當地的投資基金。



希臘：置業至少25萬歐元

希臘的 黃金簽證項目 提供多個獲得居留權的途徑，包括購置價值至少25萬歐元的物業、收購希臘企業至少40萬歐元的股份，或者購買至少40萬歐元的政府債券。



拉脫維亞是移民成本最為低廉的歐盟國家。

拉脫維亞：只需6萬歐元

投資5萬歐元到拉脫維亞企業並為國家預算貢獻1萬歐元；購買25萬歐元的特別債券並為國家預算貢獻3.8萬歐元；5年投資28萬歐元到當地銀行子公司並為國家預算貢獻2.5萬歐元。



澤西：年薪72萬歐元

高度自治的英國皇室屬地澤西（Jersey）是位於英吉利海峽的一個小島，離法國海岸僅14里。不過當地跟隨英國，已不屬歐盟範圍。





根據澤西的 高品質居民項目 ，申請者要有725,000歐元年薪並向當局證明其定居可以為當地帶來好處。批准後，申請者必須購置或租住價值至少175萬歐元的物業。

