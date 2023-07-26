【老闆用AI取代員工】全澳哪些職位會受影響 ？

小企業老闆普林（Marina Pullin）最近做出了一個艱難決定，用人工智能（artificial intelligence；AI）程式來取代員工。





普林是Jungal的董事總經理，一個由自由職業專業人士組成的網絡。





她接受Insight訪問時表示：「我們在疫情結束後開始擴大規模，計劃招聘三個市場營銷職位。」





其中市場營銷主管職位已經有人填補，而另外兩個初級職位還未請到人。





普林說：「我們決定也試試人工智能聊天機械人程式ChatGPT，看看效果如何，」





普林表示，結果「非常出色」。





「在過去的一周裡，相比過去六個月，我們的參與度增加超過2,000%。」





「這立竿見影、成本低廉且非常有效。」



Marina Pullin 已用聊天機械人 ChatGPT 取代員工。 她說帶來好處立竿見影。 Source: Supplied 生成式人工智能（能夠自主創建內容，包括文本和圖像的人工智能）的成功，對於努力保持競爭優勢的企業來說是個好消息，但也使許多工作崗位面臨風險。





使用人工智能後，普林並沒有填補兩個初級職位，甚至讓另一名新員工離職。



不夠成熟老練

阿內特（Erin Arnett）最近被解僱了，她原本是文案撰稿人（即廣告文案撰寫者）。 雖然僱主在這決定沒有提及與人工智能使用有關，但艾琳有些懷疑。





她向Insight指出：「在我被解僱的幾周前，我並非從頭開始寫博客，而是由ChatGPT生成的博客開始寫。」



文案撰稿人Erin Arnett 表示，她看到了人工智能寫作工具的好處，但認為還不足以模仿人類。 Source: Supplied 儘管艾琳能看到像ChatGPT這樣的人工智能的好處，但她並不相信它能在沒有一些支持的情況下完成工作。





她說：「它還不夠成熟老練，無法真正模擬人類的情感……尤其是涉及到一些微妙的事物。」



專家分析人工智能正在替代哪些工作

新南威爾士大學（University of NSW）人工智能研究所的首席科學家沃爾什（Toby Walsh）教授對人工智能感到既擔憂又興奮。





他向Insight指出：「一些工作將會消失，但同時也會創造新的工作。」



隨著人工智能蓬勃發展，一些行業將比其他行業受到更大影響。 Source: SBS 他認為未來的就業更多地涉及到工作轉變，而不是工作崗位的消失或增加。





「問題不在於人的工作是否會被替代，而是使用人工智能的人是否會取代不使用人工智能的人？」





沃爾什教授對這些潛在變化持樂觀態度。





他說：「如今由人工智能完成的工作都是機械化工作，而人類或許一開始就不應該做這些工作。」





據投資銀行高盛（Goldman Sachs）的一份報告估計，人工智能可能會替代相當於3億全職工作職位，這相當於美國和歐洲四份一的工作任務。





但報告也指出，人工智能可能會創造新的工作機會，帶來生產力的繁榮，並最終使全球商品和服務總價值每年增加7%。



利用人工智能減輕工作量並多休息

在墨爾本出生，現居雪梨的陳查理（Charlie Chan，音譯）是音樂家和作曲家，他有25年的鋼琴獨奏錄製經驗。





為了減輕工作負擔，並在演出期間能夠用餐和短暫休息，他們開發了音樂人工智能助手ChAI（Charlie Chan AI音譯陳查理AI）。





ChAI能夠模仿他們的音樂風格。 與美國視頻遊戲開發人員及視頻遊戲作曲家Toby Fox一樣，陳查理渴望看到人工智能在未來的工作中發揮重要作用。



音樂家兼作曲家陳查理熱衷運用人工智能技術，令他們的工作變得更輕鬆。 Source: Supplied 他說：「我會很高興我的部份工作被替代。」





上個月，在陳查理的24小時不間斷音樂會上，ChAI首次亮相。 他說：「當我需要休息時，ChAI接替我，繼續彈鋼琴，就像是我自己在彈一樣。」



他們想實現什麼目標？

貝特（Andrew Bate）位於昆州中部小鎮Emerald的SwarmFarm Robotics公司的聯合創始人。該公司發展快速，致力於為可持續農業生產人工智能整合機械人。





這些機器人可以執行各種任務，比如識別雜草，並根據需要定點噴灑除草劑，從而減少要大範圍使用殺蟲劑。





安德魯向Insight指出，使用機器人並不是僅僅為了節省勞動力，這並非問題關鍵所在。





「這並非買一部更大的機器，然後裁員。」



Andrew Bate是昆州小鎮 Emerald 的 SwarmFarm Robotics 聯合創始人，他表示人工智能並不是為了節省勞動力，而是為人創造新機會。 Source: Supplied / Bindi Nalder 安德魯希望的是，像他們這樣的開創性技術可以促進可持續農業實踐，吸引民眾回歸農業，並振興農村社區。





他說：「我們相信技術可以幫助實現這一目標。」





對於普林來說，使用人工智能意味著她可以削減員工方面的開支。





削減人力的決定讓她感到很沉重，但她認為這是正確的決定。





她說：「我們糾結了很久，直到我們不得不做出決定…我們的經營受到短期主義的驅動。」





「這一切都關乎經濟效益。」









